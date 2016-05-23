Клімкін показав у Брюсселі відео, на якому техніка РФ перетинає українсько-російський кордон

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив журналістам по завершенню засідання Східного партнерства на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

"Я детально поінформував колег про те, що відбувається на Донбасі в плані порушення режиму припинення вогню, в плані відсутності доступу до українсько-російського кордону, який поки що нами не контролюється. Я передав відповідні матеріали, не тільки фото, але й відео, на якому є російська техніка, що перетинає кордон", - зазначив він.

За словами Клімкіна, на зустрічі "лунала постійна підтримка на адресу Україні, нашого суверенітету та територіальної цілісності".

"Була чітка підтримка щодо невизнання анексованого Криму і бажання допомагати далі", - додав він.

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Клімкін також повідомив, що у ході засідання міністри обговорили, яким чином буде розвиватися Східне партнерство.

"Моя теза дуже проста, і вона підтримується абсолютною більшістю міністрів: ми є різним країнами - у нас є країни, які мають угоди про асоціацію, які мають унікальні зони вільної торгівлі, ми хочемо стати частиною спільного ринку ЄС, частиною енергосистеми ЄС. Відповідно, до нас має бути особливе ставлення", - пояснив міністр.