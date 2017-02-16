КСУ знову відклав розгляд справи про скасування е-декларування через неявку соратників Януковича

Конституційний Суд України знову відклав розгляд конституційного подання 48 народних депутатів щодо неконституційності ряду норм, які стосуються електронного декларування, через неявку суб'єкта конституційного подання.

Про це передає кореспондент УНІАН.

Як зазначив голова КСУ Юрій Баулін після наради суддів: “Конституційний суд України констатує, що вдруге представники права на конституційне подання не з'явились на засідання з причин, які вони нам не пояснили”.

“Суд вважає, що це є проява неповаги до КСУ”, - наголосив він.

При цьому додав, що у зв'язку з неявкою представників суб'єкта права на конституційне подання «суд ухвалив — відкласти розгляд справи на певний період, а про дату і час розгляду буде додатково повідомлено».

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Також Баулін зазначив, що суд вирішив направити лист суб'єкту права на конституційне подання з повідомленням причин, чому подання не розглядається, і звернутися до суб'єкта права конституційного подання і президента України з проханням забезпечити участь їх представників у судовому засіданні КСУ для розгляду цієї справи.

Як відомо, 22 грудня 2016 року КСУ розпочав розгляд справи, але він був відкладений у зв'язку з неявкою представників суб'єкта права на конституційне подання. Сьогодні народні депутати, які звернулися до КСУ з поданням, знову не з'явились на засідання. Представниками на засіданні мали бути народні депутати України із фракції “Опозиційний блок” Юрій Мірошниченко, Василь Німченко, Олександр Долженков, Дмитро Шпенов.

Як повідомляв УНІАН, 48 народних депутатів просять КС визначити конституційність ряду положень закону України «Про запобігання корупції». На думку авторів клопотання, оспорювані положення закону порушують конституційні принципи верховенства права, правової визначеності, законності, індивідуальної відповідальності, заборони втручання в особисте життя та розповсюдження конфіденційної інформації “тому вони не відповідають вимогам статей 8, 19, 21, 22, 24, 28, 32, 38, 41, 43, 57, 58, 61, 62, 64, 68, 75 Основного закону України”.