Справа судді Кицюк: патрульних визнали винними

Вища рада правосуддя під час засідання розглянула звернення судді Вікторії Кицюк про вчинення відносно неї 21 лютого 2017 року незаконних дій працівниками патрульної поліції на Вознесенському узвозі, 10-Б, повідомляє прес-служба ВРП.

У зверненні суддя зазначила, що безпідставно була затримана двома працівниками поліції при виході з роботи за вказаною вище адресою і з застосуванням до неї фізичної сили і спеціальних засобів (наручників) поміщена в службовий автомобіль поліції, в результаті чого їй також заподіяні тілесні ушкодження.

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Кицюк писала у своєму зверненні до ВРП про те, що вона не скоювала протиправних дій, які могли бути приводом для такої поведінки працівників патрульної поліції.Також суддя підкреслила, що їх незаконне поводження не було припинено навіть після втручання її колеги - судді Солом'янського суду (це була голова суду Шереметьєва), що дає їй підстави розцінювати ці дії як тиск на неї як на суддю. Кицюк просила ВРП дати оцінку діям працівників патрульної поліції.

Як повідомляє прес-служба ВРП, доповідач по справі - член Вищої ради правосуддя Алла Леско, у відповідь на її запит, адресований голові Національної поліції Сергію Князєву, надійшла інформація, що за результатами службового розслідування за фактом подій, які мали місце 21 лютого 2017 року, інспектори патрульної поліції були притягнуті до дисциплінарної відповідальності у вигляді суворої догани кожному.

Встановлено факт порушення службової дисципліни в діях співробітників Управління патрульної поліції Києва, яке полягало у недотриманні вимог, передбачених статтею 23 Закону України "Про Національну поліцію", в частині повноважень поліції щодо здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, а саме: нескладання матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені частиною третьою статті 122, статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо громадянки Кицюк В. С., а також нескладання протоколу про її адміністративне затримання.

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У той же час член ВРП Алла Леско зазначила, що за результатами інциденту відповідними посадовими особами Національної поліції не був складений протокол про адміністративне правопорушення відносно судді Кицюк, а з наданих на вимогу ВРП відеозаписів бодикамер патрульних видно, що конкретного проступку встановлено не було. У Вищій раді правосуддя вважають,що доказом наявності в діях судді складу адміністративного правопорушення не може бути та обставина, що за результатами службового розслідування співробітники патрульної поліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності за нескладання матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколу.

"З інформації, наданої Генеральною прокуратурою, слідує, що прокуратурою Києва розслідується кримінальне провадження за частиною другою статті 365 КК України за заявою Кицюк В. С. за фактом перевищення влади співробітниками патрульної поліції, які безпідставно застосували до неї фізичну силу і спеціальні засоби. Слідство триває, його хід взято Генеральною прокуратурою під контроль", - повідомляє прес-служба ВРП з посиланням на доповідача Аллу Леско.

Крім того, доповідач зазначила, що до матеріалів, які надійшли на адресу ВРП з Національної поліції, добавлений відеозапис подій, зроблений громадянином, особу якого Національна поліція не повідомила. Зазначений запис містить інформацію про те, що один з патрульних поліцейських повідомляє присутнім громадянам,що суддя Солом'янського суду зупинила автомобіль так, що не можна проїхати іншим. При цьому поліцейський заохочує громадян словами: "Знімайте, будь ласка, знімайте, це суддя Солом'янського суду".

На записі також зафіксовано слова громадянина "Суддя. Відмінно" і нецензурне висловлювання на адресу судді.

"Така поведінка громадянина не викликала заперечень чи зауважень з боку поліцейського, хоча у відповідності зі статтею 173 ККУ нецензурна лайка в громадському місці-це адміністративне правопорушення", - зазначила Алла Леско.

За таких обставин ВРП прийшла до висновку, що поведінка працівників Національної поліції, до повноважень яких відноситься підтримання громадської безпеки та порядку, не відповідала вимогам закону і була спрямована на підрив авторитету судової влади в Україні.

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Водночас Вища рада правосуддя в ході перевірки не встановила ознак втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя і вирішила відмовити у прийнятті заходів щодо забезпечення незалежності суддів за зверненням судді Солом'янського районного суду міста Києва Кицюк і повідомити чолі Національної поліції про факти, встановлені при розгляді вказаної заяви, для відповідного реагування.

Таким чином поліцейські визнані вищою судовою владою винними у застосуванні недозволених заходів впливу до судді і цей висновок явно може лягти в основу підозри для них.

Нагадаємо, що в лютому цього року суддю Солом'янського суду патрульні закували в наручники і замкнули в своїй машині. Вони стверджували, що служителька Феміди надала злісний опір при виписуванні штрафу за паркування в недозволеному місці.

Як повідомлялося, після того, як Вікторія Кицюк, суддя Солом'янського райсуду Києва, виклала документи про зняття побоїв, Нацполіція озвучила свою версію конфлікту з служницею Феміди.