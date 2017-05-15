Посли G7 вважають законопроект про заборону розслідувань закритих справ ризиком для боротьби з корупцією

Посли країн «Великої сімки» занепокоєні ризиками для антикорупційної діяльності в Україні, які містяться у законопроекті «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження» (№ 6220).

Про це написав у Тwitter посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

"Посли G7 стурбовані змістом законопроекту № 6220 і ризиком для боротьби з корупцією", – написав він.

Дипломат додав, що на думку послів, перед ухваленням законопроекту важливо провести консультації.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Національному антикорупційному бюро України закликали парламентаріїв не підтримувати законопроект. Як наголосили у відомстві, ухвалення відповідного законопроекту «може заблокувати розслідування правоохоронних органів», в тому числі НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте такожГройсман хоче звернутися до НАБУ для розслідування "відкатів" на дорожньому будівництві

«За умови ухвалення парламентом та набуття чинності згаданого закону НАБУ буде змушене припинити розслідування всіх епізодів злочинної діяльності, щодо яких існують або будуть винесені в майбутньому постанови слідчих будь-якого з наразі недореформованих правоохоронних органів про закриття проваджень», - наголосили в НАБУ.

Верховна Рада 13 квітня прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження» (№ 6220).

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, доповнивши його пунктами, що передбачають автоматичне закриття кримінальних проваджень у випадку існування нескасованої постанови слідчого, прокурора про їх закриття. Також законопроект передбачає, що до ЄРДР не вносяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, щодо якого прийнято рішення про закриття кримінального провадження або існує вирок суду, який набрав законної сили.