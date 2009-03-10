III Міжнародний форум «Захист прав споживачів: сучасні підходи в ЄС та в Україні»

11 березня об 11.00 у приміщенні готелю “Русь” (Київ, вул. Госпітальна, 4) спільний проект ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» відкриє III Міжнародний форум, присвячений захисту прав споживачів в Україні та світі.

Форум буде проходити 11-13 березня. На ньому обговорюватимуться питання ефективності системи захисту прав споживачів в Україні, діяльність міжнародних проектів у сфері захисту прав споживачів. Також будуть презентовані результати впровадження новітніх споживчих освітніх програм та заплановані споживчі ініціативи та акції. Представники міжнародних споживчих організацій представлять європейський досвід та перспективи розвитку споживчого руху в Україні та світі.

У форумі візьмуть участь високі гості з представництва Європейської комісії в Україні, Програми розвитку ООН, представники Держспоживстандарту України, Міністерства економіки України, Міністерства освіти та науки України, активісти громадських споживчих та правозахисних організацій, міжнародні проекти та фонди. Також міжнародні експерти з організацій Штіфтунг Варентест (Stiftung Warentest) Берлін, Консьюмерз Інтернешнл (Consumers International) Лондон та ін.

В день відкриття форуму - 11 березня, час спілкування з пресою з 12.30 до 13.30

13 березня під час форуму відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу зі споживчої журналістики «Правда для людей», що завершиться майстер класом зі споживчої журналістської та телевізійної майстерності з відомими медіа-тренерами. Початок церемонії нагородження об 11.30.

Запрошуються журналісти спеціалізованих та загальних видань, редактори відповідних рубрик газет та журналів, радіо та тележурналісти.

Реєстрація на прес-брифінг 11 березня, на церемонію нагородження та майстер-класи 13 березня за телефоном (044) 253-67-05.

Контактна особа: експерт з моніторингу та інформації Марія САВЧЕНКО.

Електронна пошта: maria.savchenko@undp.org.ua