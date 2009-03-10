Тимошенко побачила, що в Києві з зарплатами - неконтрольована ситуація

Із початку року заборгованість із виплати зарплат загалом по Україні зросла на 9% - до 1 млрд. 223 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ході селекторної наради з питань виплати зарплат у регіонах.

За її словами, це загальна сума, що стосується всіх напрямків, - як державних, так і приватних підприємств.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що борги із зарплат зросли в 18 регіонах.

Водночас із 1 січня до 1 березня Луганська область скоротила борги із зарплати на 10,5 млн. грн., Одеська, - майже на 4 млн. грн., Запорізька, – на 2,5 млн. грн., Київська, – на 1,34 млн. грн. Також скорочення заборгованості спостерігається в Херсонській, Чернівецькій, Рівненській та Чернігівській областях.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, дещо приростили борги Миколаївська, Івано-Франківська, Закарпатська області.

У Києві борги із зарплати зросли на 45 млн. грн., що, на думку прем`єра, «говорить про неконтрольовану ситуацію». У Донецькій області заборгованість із зарплати збільшилася на 19 млн. грн., у Харківській – на 7,7 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати за січень 2009 року збільшилася на 36%, або на 401,6 млн. грн., і на 1 лютого ц.р. становила 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн. (на 1 січня ц.р. заборгованість становила 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

За даними Держкомстату, найвищу заборгованість, понад 100 млн. грн., на 1 лютого 2009 року зафіксовано в трьох областях: Донецькій – 362,5 млн. грн. (порівняно з 1 січня збільшилася на 38%, або на 99,4 млн. грн.), Луганській, – 150,1 млн. грн. (зростання - 64%, на 58,8 млн. грн.), Харківській, - 126,9 млн. грн. (зростання – 19% або на 19,9 млн. грн.).

Також дуже істотно збільшилися борги із зарплати в Києві, вперше за 9 років перевищивши 100 млн. грн. Станом на 1 лютого, заборгованість із виплати зарплати в Києві становила 147,053 млн. грн.