Посол пояснив, чому прийнято рішення про підсудність справи MH17 Нідерландам

Країни-учасниці розслідування справи про збиття МН17 передали підсудність суду Нідерландів через блокування Росією створення міжнародного трибуналу та необхідність деполітизувати майбутній судовий процес.

Про це в інтерв’ю агентству УНІАН повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, пояснюючи таке рішення залучених країн - України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів.

«Найбільш ефективним методом притягнення до відповідальності винних у злочині міг бути трибунал, створений відповідно до резолюції Ради безпеки ООН на підставі частини VII Статуту ООН. Але у 2015 році Росія заблокувала рішення про його створення. Тому держави, правоохоронні органи яких беруть участь у Спільній групі з розслідування збиття літака - Україна, Нідерланди, Австралія, Бельгія та Малайзія сконцентрувалися на двох опціях: це створення трибуналу на основі міждержавної угоди п'яти країн або передача справи до національної юрисдикції конкретної країни. Після ретельного аналізу вибір було здійснено на користь переслідування винних за збиття літака в рамках правової системи Нідерландів», - деталізував він.

Відповідаючи на запитання чому саме було обрані Нідерландів, а не Україна, на території якої було скоєно злочин, посол пояснив, що основними перевагами такого варіанту були наявність стабільного кримінального законодавства та системи правосуддя, готовність нідерландської сторони забезпечити належний судовий розгляд і наявність у інших держав, в тому числи Росії, міжнародно-правових зобов'язань.

Читайте також"Це явка з повинною": Порошенко про спроби Росії блокувати створення трибуналу щодо збиття MH17

«Мова йде, зокрема, про те, що у відповідності до конвенцій Ради Європи Росія зобов’язана надавати взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Беручи до уваги позицію РФ з проблематики МН17, можна передбачити, що така взаємодія буде, м'яко кажучи, непростою. Тим не менше, необхідні правові рамки для такої співпраці існують, і все буде залежати від наявності політичної волі з боку РФ. Крім того, важливо максимально деполітизувати майбутній судовий процес, уникнути навіть гіпотетичних звинувачень у необ'єктивності», - наголосив Ченцов.

Український дипломат також зауважив, що і переважну більшість серед загиблих становлять саме громадяни Нідерландів (з 298 загиблих 193 були нідерландцями). «Таким чином, буде значно спрощено участь рідних та близьких загиблих у процесі. До того ж судовий розгляд справи на національному рівні буде триватиме менше часу, аніж її розгляд міжнародним трибуналом», - наголосив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.

Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих назвали «попередніми».

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала 5 червня на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що «Бук», яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

Повний текст інтерв'ю Ченцова читайте на нашому сайті.