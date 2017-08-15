У Держдепі прокоментували повідомлення про постачання Україною ракетних двигунів у КНДР

США серйозно ставляться до повідомлень про постачання ракетних двигунів з Українських підприємств до КНДР.

Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Хезер Науерт у ході брифінгу для ЗМІ.

"Звичайно, ми знаємо про це повідомлення. Це питання, яке ми сприймемо дуже серйозно, якщо такий випадок був", - сказала Науэрт.

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Вона зазначила, що було багато резолюцій Ради безпеки ООН, які зобов'язували всі країни, у тому числі й Україну, запобігати постачанню технологій в КНДР.

"В минулому, як я знаю, Україна запобігла постачанню важливих матеріалів у країни, які викликають у нас серйозне занепокоєння", - говорить Науерт.

"Ми не коментуємо повідомлення розвідки. Україна, слід зазначити, має дуже надійну історію зусиль у галузі нерозповсюдження, у тому числі відносно КНДР", - додала Науэрт.

Також вона зазначила, що Україна та США мають хороші міцні відносини.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї в випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливі завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, найімовірніше, з українського заводу. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина Тетяна раніше була сфотографована в російській формі.

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У відповідь на згадану публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Вранці 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав провокацією повідомлення ЗМІ про нібито поставки держпідприємством «Південмаш» ракетних двигунів Північній Кореї. За інформацією Державного космічного агентства, технології виробництва двигунів для бойових ракет і самі вироби не могли потрапити з території України в Північну Корею, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного законодавства щодо обмеження поширення військових ракетних технологій.