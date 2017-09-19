У Держдумі РФ хочуть підтримати "протести" в Україні проти освітнього закону

У Держдумі РФ заявили про намір підтримати «протести» в Україні проти закону «Про освіту». Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це йдеться в проекті заяви нижньої палати російського парламенту у зв'язку з ухваленням в Україні нового закону «Про освіту».

Читайте такожПарубій передав на підпис президенту скандальний закон "Про освіту"У документі сказано, що депутати Держдуми РФ «засуджують ухвалення Верховною Радою України одіозного закону «Про освіту» і заявляють про свою повну підтримку протестів в Україні і в європейських країнах з приводу його ухвалення».

У Держдумі вважають, що реформа освіти спрямована «насамперед на знищення залишків навчання російською мовою і має кінцевою метою повну асиміляцію російського населення України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу в парламенті підписав закон України «Про освіту» і заявив, що передає закон на підпис президенту України Петру Порошенку.

Закон «Про освіту», яким в Україні вводиться 12-річна середня освіта, Верховна Рада ухвалила 5 вересня. Мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Законом встановлено, що навчання учнів за програмами 12-річної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти - з 1 вересня 2018 роки; для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 роки; для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2027 року.

Відповідно до закону, посадовий оклад педагогічного працівника (нижчої кваліфікаційної категорії) встановлюється в розмірі трьох мінімальних зарплат.

Передбачено атестацію педагогічних працівників - чергова атестація проходить не рідше одного разу на п'ять років. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи. Також передбачена сертифікація педагогічних працівників шляхом незалежного тестування, самооцінки і вивчення практичного досвіду роботи.

Відповідно до закону, керівник державного та комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору терміном на шість років і не більше двох термінів поспіль.

У навчальних закладах, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома і більше мовами - державною мовою, англійською й іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

Встановлено, що особи, які належать до корінних народів, нацменшин України і почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують отримувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набуття чинності цим законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, які вивчаються українською мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

У свою чергу, в Міністерстві освіти і науки України запевнили, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин і Рамкову конвенцію про захист національних меншин.