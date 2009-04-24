"Розбудова спільного простору безпеки в Європі на засадах співробітництва" - міжнародна конференція у Брюсселі

12:53, 24 квітня 2009
Політика
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28 квітня 2009 р. в Брюсселі  відбудеться  міжнародна конференція "Розбудова спільного простору безпеки в Європі на засадах співробітництва".

Захід проводиться  за ініціативою Європейського парламенту.  Серед учасників  та доповідачів - Ханнес СВОБОДА, депутат Європейського Парламенту, Заступник голови Соціалистичної групи в Європейському Парламенті, Адріан СЕВЕРІН, депутат Європейського Парламенту, Співголова Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом, Ян Маринус ВІРСМА, депутат Європейського Парламенту, заступник голови Соціалістичної групи в Європейському Парламенті Йоан Мірча ПАСКУ, депутат Європейського Парламенту, заступник голови Комитету у закордонних справах ЄП.  В конференції візьмуть участь українські та російські політиків  та експерти:: Леонід КОЖАРА,  Заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах , Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Анатолій ОРЕЛ, Генеральний директор Центру міжнародних та порівняльних досліджень, Олексій ЛОГВИНЕНКО, Голова підкомітету з питань співробітництва з країнами СНД Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, Андрій КЛІМОВ, Заступник Голови Комітету Державної Думи Російської Федерації у міжнародних справах, співголова Комітету парламентського співробітництва "Росія – ЄС, Олексій ВЛАСОВ, Генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру Московського державного університету.

Початок конференції 14-30,  зал Altiero Spinelli Building, Європарламент, Брюссель

Телефон для довідок:  (044) 255-23-66

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