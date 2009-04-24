"Розбудова спільного простору безпеки в Європі на засадах співробітництва" - міжнародна конференція у Брюсселі

28 квітня 2009 р. в Брюсселі відбудеться міжнародна конференція "Розбудова спільного простору безпеки в Європі на засадах співробітництва".

Захід проводиться за ініціативою Європейського парламенту. Серед учасників та доповідачів - Ханнес СВОБОДА, депутат Європейського Парламенту, Заступник голови Соціалистичної групи в Європейському Парламенті, Адріан СЕВЕРІН, депутат Європейського Парламенту, Співголова Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом, Ян Маринус ВІРСМА, депутат Європейського Парламенту, заступник голови Соціалістичної групи в Європейському Парламенті Йоан Мірча ПАСКУ, депутат Європейського Парламенту, заступник голови Комитету у закордонних справах ЄП. В конференції візьмуть участь українські та російські політиків та експерти:: Леонід КОЖАРА, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах , Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Анатолій ОРЕЛ, Генеральний директор Центру міжнародних та порівняльних досліджень, Олексій ЛОГВИНЕНКО, Голова підкомітету з питань співробітництва з країнами СНД Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, Андрій КЛІМОВ, Заступник Голови Комітету Державної Думи Російської Федерації у міжнародних справах, співголова Комітету парламентського співробітництва "Росія – ЄС, Олексій ВЛАСОВ, Генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру Московського державного університету.

Початок конференції 14-30, зал Altiero Spinelli Building, Європарламент, Брюссель

Телефон для довідок: (044) 255-23-66