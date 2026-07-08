Білоруська армія отримала велику партію танків Т-72БМ2 (фото)

Нову версію танка Т-72 запустили в серійне виробництво фахівці білоруського 140-го ремонтного заводу.

Білоруським військовим передали перший батальйон модернізованих Державним військово-промисловим комітетом Республіки Білорусь танків Т-72БМ2. Про це держкомітет повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні відбулася церемонія передачі Збройним Силам Республіки Білорусь першого батальйону модернізованих танків Т-72БМ2", – зазначає Держкомвоєнпром.

Точну кількість бойових машин офіційно не називають, але на показаних кадрах можна бачити великий танковий парк.

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Голова білоруського держкомітету Дмитро Пантус зазначив, що "цей батальйон – перший, але далеко не останній". Він додав, що програма оновлення озброєння та техніки триває.

Що відомо про Т-72БМ2

Т-72БМ2 є результатом глибокої модернізації базового Т-72Б, який отримав оновлення за ключовими напрямками – захистом, вогневою ефективністю та мобільністю.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, бойову машину оснащено багатоканальним тепловізійним прицілом навідника "Сосна-У", створеним білоруським підприємством "Пеленг", удосконаленою 125-мм гладкоствольною гарматою 2А46М, двигуном В-84МС, сучасними засобами спостереження та комплектом динамічного захисту типу "Контакт-5".

За оцінками фахівців, Т-72БМ2 має низку відмінностей від концептуально схожого російського Т-72Б3 зразка 2016 року.

Насамперед йдеться про посилений захист: броню корпусу та башти покриває більша кількість блоків динамічного захисту. Судячи з фотографій, білоруська машина також оснащена протикумулятивними гумотканинними екранами з обох боків.

Водночас, імовірно, за сукупністю характеристик Т-72БМ2 поступається сучаснішим російським танкам, зокрема Т-90М.

Основні бойові танки - інші новини

Нещодавно росіяни продемонстрували нову модифікацію танка Т-80, яка поєднує башту від Т-80УД із шасі Т-80Б, Т-80БВ або Т-80У. Експерти вважають, що поява такого гібриду свідчить про те, що РФ знайшла спосіб використати танки з харківськими двигунами, ремонт яких вона не може проводити.

Нагадаємо також, що раніше в мережі опублікували кадри, зняті на фронті в Україні, на яких зафіксували нову модифікацію російського основного бойового танка Т-72Б3. Від попередніх версій машина відрізняється посиленим бронезахистом і оснащенням комплексом активного захисту "Арена-М", який має підвищити її стійкість до ураження на полі бою.

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