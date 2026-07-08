Трамп заявив, що США могли б закуповувати українські безпілотники

Президент США високо оцінив українське виробництво дронів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що захоплений здатністю України налагодити масове виробництво безпілотників у розпал війни. Про це він повідомив під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Вони мають чудову здатність виробляти зброю. Досить складну зброю", - сказав американський лідер.

За його словами, США могли б закуповувати українські безпілотники, адже Україна демонструє унікальну спроможність до їхнього масового виробництва.

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"Ми виробляємо чудові дрони, але вони мають здатність виготовляти їх у великій кількості, що справді дивовижно, адже вони роблять це під час війни. Вони виробляють їх у підвалах. Вони виробляють їх скрізь, де є хоч якесь укриття, а інколи, підозрюю, навіть без нього. Це вражаюча здатність", - зазначив президент США.

Він підкреслив, що більшість країн не здатні налагодити виробництво озброєнь у таких умовах і в таких масштабах, як це робить Україна під час війни.

"Більшість країн не змогли б. У них немає такого таланту. У вас дуже талановиті люди", - додав Трамп.

Інші заяви президента США - останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати Києву право на виробництво систем Patriot. За його словами, компанія, яка їх виробляє і зараз будує чотири заводи, зможе зробити це за два-три місяці.

Американський лідер також повідомив, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче, щоб війна завершилася якнайшвидше.

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