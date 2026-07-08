'Росія не робить висновків': у Фінляндії відповіли, хто змусить Путіна припинити війну

Голова МЗС Фінляндії заявила, що Росія не керується звичайною логікою.

Україна цього року стала набагато сильнішою – не тільки у військовому, а й у фінансовому та політичному сенсі. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у коментарі "Радіо Свобода".

"Ми цьому дуже раді, адже в кінцевому підсумку ця війна має завершитися належним чином. А належне завершення означає повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, а також до законного права українського народу на власне майбутнє як незалежної держави", – сказала вона журналістам.

Вона зазначила, що Росія, на жаль, не керується звичайною логікою. За її словами, Москва не робить висновків з того, що її фінансові ресурси вичерпуються і що війну потрібно закінчувати.

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Валтонен вважає, що тиск на Кремль має виходити з боку російського суспільства. Вона підкреслила, що росіяни зараз дедалі частіше висловлюють невдоволення.

"Вони змушені стояти в чергах за бензином. Їхній інтернет піддається дедалі жорсткішій цензурі. Рівень життя не поліпшується, і перспективи також виглядають зовсім не райдужними", – заявила міністр закордонних справ Фінляндії.

Валтонен висловила впевненість, що зараз настав відповідний час для відновлення переговорів. Однак, за її словами, вони мають розпочатися з повного припинення вогню та заходів щодо зміцнення довіри, таких як обмін усіма військовополоненими та повернення українських дітей.

"Лише після цього можна буде зрозуміти, який саме шлях виходу з війни можна запропонувати російському керівництву", – додала вона.

Валтонен зазначила, що за останні чотири роки Росія фактично не досягла значних територіальних успіхів. Вона заявила, що Москва також майже повністю вичерпала свої фінансові резерви, накопичені у Фонді національного добробуту.

Трамп заявив, що Путін хоче закінчити війну

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, про це йому сказав особисто глава РФ.

Трамп зазначив, що часто спілкується з Путіним про війну. Він додав, що умови Путіна щодо припинення війни змінюються.

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