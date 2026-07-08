Україна та США почали підготовку до дронової угоди, - Зеленський

Зеленський вважає цю роботу хорошим початком до кладення угоди.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зрушення щодо підготовки дронової угоди зі США. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з президентом США Дональдом Трапом на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Я дуже радий, що наші сторони почали працювати над Drone deal. Це дуже хороший початок. І я сподіваюсь обговорити з вами деякі важливі деталі", - наголосив Зеленський.

Також президент України висловив вдячність Трампу за американську підтримку, у тому числі двопартійну. Зокрема, він висловив вдячність за програму PURL, завдяки якій здійснюються закупівлі американського озброєння для України за кошти європейських союзників і Канади.

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Як наголосив Зеленський, пріоритет для України – це протиповітряна оборона.

Також він зазначив, що на зустрічі з Трампом говоритиме про переговори стосовно припинення війни Росії проти України.

"Я думаю, що так, ми розуміємо, що робити. Це наша оцінка того, як здобути мир. І я думаю, що ми зробимо, я впевнений, що ви усе зробите, аби зупинити цю війну", - сказав Зеленський.

Дронова угода зі США

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна прагнула підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів.

За даними видання The Hill, адміністрація Трампа вже місяцями затягує підписання масштабної дронової угоди з Україною, хоча саме американські військові відстають у цій сфері й самі намагаються надолужити відставання.

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