Україна та США почали підготовку до дронової угоди, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зрушення щодо підготовки дронової угоди зі США. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з президентом США Дональдом Трапом на полях саміту НАТО в Анкарі.  

"Я дуже радий, що наші сторони почали працювати над Drone deal. Це дуже хороший початок. І я сподіваюсь обговорити з вами деякі важливі деталі", - наголосив Зеленський. 

Також президент України висловив вдячність Трампу за американську підтримку, у тому числі двопартійну. Зокрема, він висловив вдячність за програму PURL, завдяки якій здійснюються закупівлі американського озброєння для України за кошти європейських союзників і Канади.  

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Як наголосив Зеленський, пріоритет для України – це протиповітряна оборона. 

Також він зазначив, що на зустрічі з Трампом говоритиме про переговори стосовно припинення війни Росії проти України. 

"Я думаю, що так, ми розуміємо, що робити. Це наша оцінка того, як здобути мир. І я думаю, що ми зробимо, я впевнений, що ви усе зробите, аби зупинити цю війну", - сказав Зеленський.

Дронова угода зі США

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна прагнула підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів.  

За даними видання The Hill, адміністрація Трампа вже місяцями затягує підписання масштабної дронової угоди з Україною, хоча саме американські військові відстають у цій сфері й самі намагаються надолужити відставання.

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