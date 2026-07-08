Україна та США почали підготовку до дронової угоди, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зрушення щодо підготовки дронової угоди зі США. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з президентом США Дональдом Трапом на полях саміту НАТО в Анкарі.
"Я дуже радий, що наші сторони почали працювати над Drone deal. Це дуже хороший початок. І я сподіваюсь обговорити з вами деякі важливі деталі", - наголосив Зеленський.
Також президент України висловив вдячність Трампу за американську підтримку, у тому числі двопартійну. Зокрема, він висловив вдячність за програму PURL, завдяки якій здійснюються закупівлі американського озброєння для України за кошти європейських союзників і Канади.
Як наголосив Зеленський, пріоритет для України – це протиповітряна оборона.
Також він зазначив, що на зустрічі з Трампом говоритиме про переговори стосовно припинення війни Росії проти України.
"Я думаю, що так, ми розуміємо, що робити. Це наша оцінка того, як здобути мир. І я думаю, що ми зробимо, я впевнений, що ви усе зробите, аби зупинити цю війну", - сказав Зеленський.
Дронова угода зі США
Як повідомляв УНІАН, раніше Україна прагнула підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів.
За даними видання The Hill, адміністрація Трампа вже місяцями затягує підписання масштабної дронової угоди з Україною, хоча саме американські військові відстають у цій сфері й самі намагаються надолужити відставання.