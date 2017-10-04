У ЄС закликають пояснити обрання до Верховного суду суддів, що оскандалилися

В представництві Європейського Союзу в Україні закликають Вищу раду правосуддя пояснити обрання в кандидати на посади суддів оновленого Верховного суду осіб із заплямованою репутацією.

Про це йдеться у відповіді Представництва Євросоюзу в Україні на запит УНІАН.

"Вища рада правосуддя в Україні вирішила запропонувати президенту 111 кандидатів на призначення суддями нового Верховного суду. Процес відбору був прозорим у цілому", - заявили в представництві ЄС.

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Водночас, у представництві звернули увагу на негативний висновок Громадської ради доброчесності, яка вказала, що у декількох кандидатів у деклараціях були виявлені невідповідності у витратах і набутим майном.

"Чесність, незалежність та професійні якості усіх суддів не повинні викликати сумнівів. Запропонований список кандидатів включає декількох осіб, щодо яких було висловлено негативний висновок Громадською радою доброчесності, яка особливо наголосила на розбіжностях поміж їх активами та їх законним доходом. Призначення навіть кількох суддів із заплямованою репутацією може підірвати довіру до всієї реформи", - наголосили європейські дипломати.

"У відповідності до європейських стандартів, Вища рада правосуддя повинна пояснити свої рішення таким чином, щоби жодних обґрунтованих сумнівів не залишилося щодо чесності запропонованих кандидатів, і відповідно до цього, відновити довіру українських громадян у незалежності і чесності Верховного суду", - констатують в представництві Євросоюзу.

Також європейські дипломати заявили, що усі інші кроки, необхідні для запуску оновленого Верховного суду, слід прийняти без зволікання.

Як повідомляв УНІАН, ЄС уважно слідкував за процесом відбору та надав значну підтримку в питанні реформування Верховного суду.

29 вересня Вища рада правосуддя внесла подання президенту України Петру Порошенку на призначення 111 суддів оновленого Верховного суду із 120 переможців конкурсу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Довідка. 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному). Понад 3/4 кандидатів (93) є суддями і лише 27 - науковцями та адвокатами.

Із 120 кандидатів, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфкомісії, 30 отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності при ВККСУ.

Згідно із законом, переможців цього конкурсу має рекомендувати для призначення суддями ВРП, яка може не затвердити того чи іншого кандидата на підставі того, що він не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, або ж встановить, що при проходженні ним конкурсу було допущено процедурні порушення.