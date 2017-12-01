Посол України в Британії пояснила редактору Observer проти кого воюють українські солдати

Посол України у Великобританії Наталія Галібаренко пояснила редактору The Observer, який писав про "громадянську війну в Україні", що українські солдати воюють проти сорокатисячного російсько-окупаційного війська на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії.

Читайте такожВеликобританія закликає РФ звільнити усіх українських політв’язнів у Криму та в Росії Про це йдеться у її заяві на сайті посольства України у Великоб у відповідь на лист Роберта МакКрума, редактора журналу The Observer щодо його статті "Генрі Марш: Україна виглядає як Трабант, який хоче бути Феррарі", опублікуваної у The Guardian 26 листопада.

Посол запитала: "Ви думаєте, що посилання на інформацію у Вікіпедії та слова певних осіб достатньо для оцінки ситуації в такій країні, як Україна?".

«Ви називаєте ситуацію на сході України «громадянською війною», ґрунтуючись на тому, що бачили «багато солдат на вулицях Львова, бронетранспортери на місцевих дорогах» та отримали «свідчення кількох хірургів, з якими ви говорили». У цьому зв'язку я можу Вам сказати, що солдати, яких ви бачили у Львові (місто на західній Україні), - це ті, хто воює на Донбасі проти 40 тис. російсько-окупаційних військ та їхніх поплічників. Ви можете побачити військовослужбовців у формі по всій Україні, оскільки вони ротуються з Донбасу та у зворотному напрямку, або отримують медичну допомогу, в той час, коли захищають мою країну. Мені просто цікаво ... якщо ви побачите військовослужбовців у формі в будь-якому іншому європейському місті – то ви відразу ж подумаєте що там триває громадянська війна?», - заявила Галібаренко.

За словами посла, Україна має багато доказів воєнної агресії Росії.

«Ви просите мене надати «альтернативну версію описання цього внутрішнього конфлікту». Іншого поняття, ніж російська військова агресія, не існує. Є безліч доказів, у тому числі фотографій, відеороликів та свідчень російських військовослужбовців, зброї та військової техніки, в тому числі танків, ракетних систем залпового вогню, врешті, російських солдат, яких затримують на Донбасі», - зазначила Галібаренко.

Вона нагадала, що, згідно з даними ООН, агресія Росії призвела до загибелі в Україні більш як 10 тис. осіб та понад 20 тис. поранених.

«Ці цифри включають, зокрема, 298 пасажирів рейсу MH17, в тому числі 80 дітей, загиблих внаслідок терористичного акту 17 липня 2014 року, коли літак Malaysia Airlines був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук»», - додала посол.

«Я вважаю, що будь-яка справедлива та неупереджена оцінка повинна базуватися на фактах і цифрах, а не на таких фразах, як «бачив солдат у формі та спілкувався з кількома лікарями»», - додала дипломат.

«Зважаючи на зазначене, я не бачу жодних підстав повторно коментувати Ваші судження щодо «конфлікту Євромайдану» або «антисемітизму». Я можу лише сподіватися, що у Ваших чергових публікаціях Ви, як у нас кажуть в Україні, «копатимете глибше»...», - підсумувала посол.