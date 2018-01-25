Інвестбанкір президента: журналісти дізналися, хто проводить скандальні угоди в інтересах Порошенка

Макар Пасенюк, співвласник інвесткомпанії ICU, провів в інтересах президента Петра Порошенка цілу низку важливих фінансових угод, багато з яких стали причиною великих скандалів.

Фінансисти люблять жартувати: єдине місце на планеті, де інвестиційний банкір повною мірою відчуває себе людиною, - це Лондон. Навесні 2017 року саме сюди перевіз свою сім'ю і українець Макар Пасенюк, керуючий партнер і один з власників інвестиційної компанії ICU. Він і сам, як кажуть джерела "Нового времени", проводить в британській столиці не менше половини свого часу.

Увага до справ Пасенюка не є дивною: він працює з особистими фінансами президента України Петра Порошенка. Він провів для президента кілька угод - від організації офшорних компаній для структурування власності кондитерського гіганта Roshen до взаємодії з американськими лобістами, зазначають журналісти.

40-річний Пасенюк може служити прикладом успішної кар'єри. Спочатку він отримав чудову міжнародну освіту, попрацював на серйозний західний банк - ING. А після - в 2009 році - став керуючим партнером в українській ICU. Тоді ж ця компанія почала обслуговувати бізнес-інтереси Порошенка. Згодом дружба між Порошенком і ICU привела вихідців з цієї компанії на важливі державні посади, йдеться у статті.

"Пасенюк же не став чиновником - він став фінансовою тінню президента", - наголошують журналісти.

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У частині "максимального" прибутку справи у ICU сьогодні йдуть добре. За даними НВ, чистий прибуток компанії за 2014-2016 роки склав $150 млн, хоча в минулі роки ICU отримувала $30 млн на рік максимум.

На особистому рахунку Пасенюка - не одна угода, в якій він представляв інтереси нинішнього господаря Банкової. І багато хто з них - цілі історії, що перетворилися на скандал.

"У травні 2015 го співвласник ICU Пасенюк брав участь у переговорах про покупку для Порошенка телеканалу 112 Україна - про це розповіли одразу кілька джерел, близьких до учасників угоди", - нагадали журналісти.

Сам Пасенюк в листі НВ стверджує, що хотів структурувати угоду з купівлі каналу не для президента, а спочатку для депутата-втікача Олександра Онищенка, потім - для бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі гіпермаркетів побутової техніки Ельдорадо і торгового центру Gulliver.

"Якщо зі 112-м у пари Пасенюк-Порошенко вийшов промах - канал так і не дістався голові держави, то в справі найму американських лобістських компаній для захисту від критики курсу президента за кордоном інвестбанкір досяг успіху", - пишуть в НВ.

В американському реєстрі лобістських компаній FARA є контракт, укладений з конторою Ben Barnes Group, зареєстрований у жовтні 2015 року. Другою стороною договору стала офшорна компанія AS Prima Societas Limited з Британських Віргінських островів.

У документі зазначено: витрати AS Prima на винаймання лобістів спонсорує Пасенюк. Йдеться про $100 тис. на місяць плюс поточні витрати. Мета лобістських зусиль, згідно з контрактом, - "просування економічних і геополітичних інтересів українського уряду".

За даними НВ, також Пасенюк домовлявся про підтримку для президента з компанією BGR. Старшим радником з питань міжнародної політики в BGR числиться Курт Волкер, нинішній спецпредставник США щодо Донбасу.

"Найвідоміший актив президента - Roshen - приніс несподівану міжнародну популярність і самому Пасенюку. "Завдяки" міжнародному журналістському проекту Panama Papers, який розкрив офшори багатьох світових знаменитостей, він став відомий як учасник бізнес-схем глави української держави", - розповіли журналісти.

Ще одна велика угода, в якій брала участь ICU Пасенюка, - скупка євробондів і боргів енергетичної компанії ДТЕК мільярдера Ріната Ахметова. Операція в результаті принесла інвесткомпанії потрійний прибуток.

ICU засвітилася ще в одній сумнівній оборудці з державними цінними паперами. На початку січня телеканал Al Jazeera опублікував розслідування, в якому описав, як бізнесмени Онищенко і Павло Фукс купили за $30 млн у Сергія Курченка кіпрський офшор Quickpace Limited. Останній володіє валютними облігаціями українського уряду і грошовими рахунками на $160 млн.

У Генпрокуратурі є кілька проваджень щодо ICU. Одне з них - про зловживання з цінними держпаперами на біржі. Слідство встановило: в 2012-2014 роках ICU виступала посередником у торгівлі урядовими облігаціями між держбанками. Операції відбувалися не за ринковими цінами, внаслідок чого банки втратили на угодах близько 500 млн грн.

Крім того, ICU в статусі брокера фігурує в справі про заволодіння Курченком грошима "Брокбізнесбанку" і "Реал Банку", що належали йому. Схожа історія трапилася в 2014 році з ICU і БГ Банком. Напередодні свого банкрутства БГ, за інформацією онлайн-ресурсу Bihus.info, продав ряду посередників держоблігації на $4,7 млн ​​всього лише за 8,3 тис. грн. В результаті папери опинилися у ICU, яка і отримала за ними гроші від Мінфіну.

А тим часом Пасенюк, за словами джерел НВ, готується в Лондоні до нових інвестиційних операцій в інтересах глави української держави. Зараз він, мовляв, прицінюється до місцевих компаній з управління активами з усіма необхідними ліцензіями.

В Адміністрації президента проігнорували запит НВ про роль, яку Пасенюк і ICU відіграють у бізнес-справах президента Порошенка.

Читайте повний текст статті у свіжому номері журналу "Новое время" - №3 від 26 січня 2018 року