Закон про освіту поставив російську мову в гіршу ситуацію, ніж решту мов меншин - секретар Венеціанської комісії

Закон України "Про освіту" поставив російську мову в гіршу ситуацію, ніж решту мов меншин, через те, що вона згадується в Конституції.

Про це сказав секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт в інтерв’ю "Європейській правді".

"Тут треба чітко розділити на дві частини – щодо мов меншин, які є мовами ЄС, і щодо інших. Відмінність між нормами закону щодо цих груп надто велика, останні опинилися в значно гіршому становищі щодо перших. І, схоже, тут є проблеми з дотриманням Конституції України, яка окремо згадує про російську мову і не згадує про жодну іншу. Тому юридично є проблема з тим, що за законом "Про освіту" російська мова опинилася у гіршій ситуації", - сказав Маркерт.

Він зазначив, що стосовно європейських мов рішення може бути знайдене, наприклад, за допомогою нових законів, підзаконних актів, інструкцій міністерства.

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"Але вирішувати, якою має бути схема викладання, скільки має бути годин викладання тощо – це вже не питання до Венеціанської комісії. Головне – забезпечити, щоби учні могли грамотно говорити і писати, в тому числі на складні теми", - додав Маркерт.

Як відомо, у своїх висновках ВК зазначила, що в законі не забезпечується рішення для мов, які не є офіційними для Євросоюзу і, зокрема, російської мови, яка є поширеною мовою спілкування. Зазначається, що менш сприятливе ставлення до російської мови складно виправдати і з цієї причини порушується проблема дискримінації.