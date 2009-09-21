Лавринович здивований, що БЮТ не йде назустріч ПР

Фракції Партії регіонів та БЮТ не домовились щодо першочергового результативного розгляду у Верховній Раді питання про підвищення соціальних стандартів.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ в ексклюзивному інтерв’ю агенції "ЛІГАБізнесІнформ", повідомили у його прес-службі.

«Я здивований, що консультації з цих питань не продовжились, хоча ми могли б знайти вирішення цього питання. Для Партії регіонів важлива не першість, що саме ми відстояли стандарти, а важливо, аби було рішення, щоб люди отримали виплати», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Разом із тим він підкреслив, що Партія регіонів продемонструвала гнучкість у вирішенні цього питання, коли запропонувала розділити соціальні стандарти на два окремих аспекти: першочергово – це пенсії та соціальні виплати не тільки пенсіонерам, а й дітям, що не мають батьків, і друге – мінімальна заробітна плата.

«Ми розділили соціальні стандарти на два аспекти і запропонували вирішувати їх по черзі. Проте, і цей наш крок не сприяв тому, аби більшість виконала вимоги законів і особисте зобов’язання, що пролунало з трибуни парламенту 24 липня, коли від імені уряду лідер фракції БЮТ пообіцяв розглянути можливість підвищення соціальних стандартів на першому ж засіданні», - нагадав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Також він зауважив, що робота Верховної Ради у пленарному режимі залежить від того, чи налаштована проурядова парламентська більшість виконувати свої обов’язки перед українськими громадянами відповідно до чинного законодавства.

«Це залежить від того, наскільки відповідальною буде позиція представників проурядової більшості», - сказав перший віце-спікер і наголосив, що йдеться саме про проурядову більшість, а не правлячу коаліцію. «Я вимушений використовувати саме політичний термін, а не конституційний, оскільки, на жаль, правлячої коаліції, відповідальної за діяльність українського парламенту, у нас не існує, хоча більшість є», - уточнив він і додав: «Від того, на скільки ця більшість буде налаштована на виконання обов’язків перед законами і українськими громадянами, залежить можливість роботи парламенту в пленарному режимі».

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, «йдеться, навіть, не про наші вимоги (вимоги Партії регіонів щодо підвищення соціальних стандартів), а про вимоги Конституції України, закону про оплату праці і Бюджетний кодекс України». При цьому він пояснив: «Відповідно до законодавства, громадяни України мають отримувати гарантований мінімум, котрий дозволяє їм фізіологічно вижити. Зауважте, не жити нормально, а тільки виживати. Цей мінімум визначається на підставі об’єму споживчого кошику, вартість якого розраховує Кабінет міністрів. Після того як уряд все підрахував, затвердив, він має виконати свої обов’язки і рекомендувати парламенту, своїй більшості, ухвалити рішення щодо підвищення гарантованого мінімуму».