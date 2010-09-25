В АП стурбовані, що кількість арештів і вироків не збігається

Заступник глави Адміністрації Президента України, колишній член БЮТ Андрій ПОРТНОВ запевняє, що він з повагою ставиться як до екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, так і до колишнього першого заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА.

Про це він заявив в ефірі програми “Велика політика” на телеканалі "Інтер" у п’ятницю ввечері, відповідаючи на запитання щодо можливого політичного характеру арешту цих осіб і своєї участі у газових процесах.

"Хочу сказати, що до Анатолія МАКАРЕНКА та Ігоря ДІДЕНКА я ставлюся з повагою", - сказав А.ПОРТНОВ і наголосив, що до цих осіб має претензії правоохоронна система і "дай Бог, щоб ці речі, які їм інкримінуються, були доведені в суді".

А.ПОРТНОВ зауважив, що поділяє стурбованість з приводу того, що нині кількість арештів не співпадає з кількістю вироків. Водночас заступник глави Адміністрації Президента додав, що не володіє конкретною інформацією про справу А.МАКАРЕНКА та І.ДІДЕНКА, тому не може сказати, коли доля цих людей вирішиться. "Цим займається відповідна правоохоронна структура, і їхню долю буде вирішувати суд", - сказав А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2009 року СБУ порушила кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 6 березня.

Тоді І.ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді Києва, який своєю ухвалою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою.

4 березня тодішній прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо «Нафтогазу» є наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.

У свою чергу на той час перший заступник голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Енергетична регіональна митниця Держмитслужби, розмитнивши 6,3 млрд. кубометрів газу, «фактично легалізувала крадений транзитний газ». За його словами, Кабінет міністрів Ю.ТИМОШЕНКО вважає цей газ власністю держави, а компанія «РосУкрЕнерго» – своєю. При цьому СБУ на звернення до уряду отримала документи, які стосуються перерахування 7 млрд. грн. за газ. Раніше СБУ просила Кабмін надати документи, які стосуються розмитнення спірних 11 млрд. кубометрів газу і договорів, на підставі яких проводилась ця операція.

24 березня 2009 року А.ПОРТНОВ повідомив, що Шевченківський райсуд Києва визнав незаконними окремі дії СБУ і відмінив постанову СБУ про порушення кримінальної справи щодо розмитнення 11 млрд. кубометрів газу. За словами А.ПОРТНОВА, таким чином немає жодного юридично значущого акту правоохоронних і судових органів, що ставлять під сумнів легітимність підписання у січні 2009 року угод між урядами України та Росії і компаніями “Нафтогаз” та “Газпром”. Крім того, додав тоді він, легітимність знаходження у НАК “Нафтогаз” 11 млрд. кубометрів газу не оскаржується опонентами уряду ні в українських, ні в міжнародних судах.

У справі “РосУкрЕнерго” під вартою з літа 2010 року перебувають двоє високопосадовців, які працювали в уряді Ю.ТИМОШЕНКО – колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКО та екс-начальник Держмитслужби А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня у рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 липня СБУ затримала І.ДІДЕНКА у рамках кримінальної справи стосовно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.