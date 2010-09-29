У КВУ називають вдалим сімферопольський вибір ПР

Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО вважає, що Партія регіонів зробила правильний вибір при висуненні свого кандидата у мери Сімферополя.

Таку думку О.ЧЕРНЕНКО висловив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, на сьогодні в “базових” для Партії регіонів областях на Півдні та Сході України склалася непроста ситуація.

“Там є високий рівень підтримки і ЯНУКОВИЧА, і Партії регіонів, і, очевидно, що мерами в цих містах стануть представники цієї партії, однак Партія регіонів стикнулась з проблемою – кого саме висунути”, - зауважив він.

На думку О.ЧЕРНЕНКА, у осередках ПР у південних і східних областях є багато достойних представників, а обрати необхідно одного. За його словами, партія стояла перед вибором: висувати чи не висувати кандидатами на посади міських голів діючих мерів, які не завжди користуються підтримкою громади чи інших відомих політиків.

О.ЧЕРНЕНКО зауважив, що в різних містах Партія регіонів по-різному вирішувала цю проблему, і якщо в Харкові на посаду мера висунули кандидатуру секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, не дивлячись на його високий “антирейтинг”, то в Сімферополі, Запоріжжі Партія регіонів обрала нові, яскраві особистості.

“Зовсім інакше Партія регіонів вчинила у Сімферополі, де діючий мер Геннадій БАБЕНКО, який є членом Партії регіонів, втратив довіру громадян – у нього з’явився дуже великий антирейтинг. Він до останнього торгувався, але керівництво Партії регіонів вирішило висунути іншого кандидата - Віктора АГЄЄВА, який представляє відому в Криму фірму “Консоль”, - зазначив голова КВУ.

На його думку, це був вдалий вибір Партії регіонів, тому що В.АГЄЄВ є справжнім господарником, дистанційованим від політики, а також досить відомим у Криму.

“Він з ходу має, ще до початку кампанії, до 30% рейтингу, і є позитивна динаміка. Якби Партія регіонів залишила Г.БАБЕНКА, я думаю, можливою, він би знову виграв, але це б не була блискуча перемога”, - сказав О.ЧЕРНЕНКО.