Ющенко б`є тривогу і скликає засідання РНБО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Анатолію КІНАХУ підготувати розширене засідання РНБО з питань забезпечення реалізації державної мовної політики як важливої складової національної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента України повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, на засіданні, зокрема, буде розглянута ситуація, яка склалася у зв’язку із прийняттям рішень Луганською обласною радою, Харківською та Севастопольською міськими радами про надання російській мові статусу регіональної.

«Президент висловлює глибоку стурбованість цими парадами суверенітетів і розцінює ці рішення виключно як перевищення своїх повноважень місцевими радами», - додала І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона також повідомила, що вчора Президент надіслав відповідні листи деяким керівникам державних структур. Зокрема, В.ЮЩЕНКО надіслав листа генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ з вимогою врахувати рішення Міністерства юстиції з цього питання і вжити відповідних заходів для приведення рішень зазначених рад у відповідність із Конституцією України.

Також Президент звернувся з листом до прем’єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА з проханням прискорити формування більш дієвої системи інституційного та правового забезпечення державної мовної політики.

Відповідного листа, за словами І.ГЕРАЩЕНКО, Президент надіслав міністру закордонних справ Борису ТАРАСЮКУ.

Як сказала І.ГЕРАЩЕНКО, Президент переконаний, що відповідальність за прийняття зазначених рішень місцевими радами лежить не лише на місцевих політиках, які, за її словами, намагаються підвищити свої рейтинги і спекулюють на мовній темі, але й на депутатах Верховної Ради четвертого скликання, які не привели до присяги суддів Конституційного Суду України, до компетенції якого і належить тлумачення ситуації, яка склалася у зв’язку із прийняттям рішень місцевих рад щодо російської мови.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня за надання російській мові статусу регіональної в Харкові проголосували депутати Харківської міської ради.

25 і 26 квітня Луганська обласна рада і Севастопольська міськрада відповдіно прийняли рішення про надання російській мові статусу регіональної, відповідно, в області та місті.

10 травня прес-служба Міністерства юстиції оприлюднила юридичний висновок Мін’юсту, відповідно до якого рішення місцевих органів самоврядування про надання російській мові статусу регіональної суперечать Конституції та законам України.