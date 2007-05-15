Україна відмовилася від пропозиції Росії відмінити списки персон нон грата

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятною пропозицію МЗС Російської Федерації відмовитись від взаємної практики заборони на в’їзд для громадян обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, відповідаючи на запитання журналістів.

Він підтвердив, що зовнішньополітичне відомство України отримало ноту від Міністерства закордонних справ Росії з пропозицією відмовитися від практики заборони в’їзду і прийняти так званий нульовий варіант.

«Справді, така нота до нас надійшла, ми її отримали, ми її вивчаємо», - сказав А.ДЕЩИЦЯ. Водночас він зазначив, що така пропозиція не відповідає українському законодавству. «Ми будемо виходити, як і будь-яка інша країна, з національного законодавства щодо того, чи є така чи інша особа загрозою для національної безпеки чи не є, а приймати загалом, скопом такі рішення не є раціональним і ефективним засобом», - сказав А.ДЕЩИЦЯ.

Він також зазначив, що такі пропозиції не відповідають існуючим міжнародним правилам і дипломатичній практиці.