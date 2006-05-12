Мистецька афіша на вихідні

Фестиваль короткометражних фільмів під назвою «SHORT ATTACK» / коротка(або ж різка) атака/ триває в Києві від 11 до 14 травня. Цей кінофестиваль зорганізований ще одним, більшим за потужністю, кінофестивалем «Молодість» та інформаційним виданням «Афіша».

Тематично він розбитий на три програми( любов і катастрофа, шокуючий тріллер та анімацію) і є фактично репрезентацією кращих короткометражних фільмів року. Кінофестиваль відбувається в кінотеатрі «Баттерфляй-Ультрамарин», що на вул. Урицького, 1а.

Візуальне мистецтво

Вже тиждень, як галерея «Триптих» (Андріївський Узвіз, 34) відкрила виставку львівського художника Ігоря Романка. У живописі митця за лаконічністю та «аскетизмом»форми криється нагадування про речі, приховані за завісою буденності.

Здатність літати високо в небі дала людині можливість побачити те, що було раніше недосяжним. Чи бачила вона світ «згори» як грецькі боги Олімпу? Але хто знає, як його бачать боги?

Ігоря Романка можна назвати спадкоємцем безперервних спроб вловити духовну сутність світу, показати її в матеріальних формах. Він намагається „летіти над світом”, схоплюючи його цілісність. Ми маємо можливість отримати пояснення безпосередньо від художника: " Я не цікавлюсь поверхневими ефектами живопису. Аскетизм форм, відмова від дрібного заради великого - головні критерії мого мистецтва. На мій погляд справжній твір - матеріалізація дотику до Духа. Це як блискавка, яку потрібно вловити. Світло має бути очікуване, а очікуване воно тільки тоді, коли працює внутрішній „генератор”, працює до моменту створення такого рівня напруги, що є найбільш властивим для мене. Тоді відбувається контакт з зовнішнім вічним струмом, відбувається розряд, мить дотику до Духу. Його неможливо осягнути людською логікою, та й, напевно, не потрібно. Варто його відчути й зафіксувати в образній „картотеці” власної підсвідомості для відтворення на полотні. Коли я зображую, скажімо, поле чи сад, то це не означає що я переймаюся цим полем. Його бачать тільки мої очі. Мене в цей момент цікавить зворотна сторона моєї суті, де відбувається „блискавка ”.

Що залишається після цього авторського монологу ? - забути про дріб`язки світу і доторкнутись до вічного! І можливо в цю мить відучується гармонія земної краси, небесної правди й вічної доброти, гармонія, у пошуках якої є Ігор Романко, нагадуючи нам про речі, сховані під завісою звичайного життя.

Національний художній музей України проводить виставку мисткині Юлії Укадер, чиї фронтові абриси, скульптура та керамічні вироби присвячені друзям-однополчанам. Виставка триває до 21 травня.

Київська організація художників України презентує спільну виставку робіт сучасних українських художників в галереї «Митець», що на вул. Червоноармійській, 12.

Зовсім невеличка, наче казкова хатинка Кая і Герди, без претензій на елітарність та відповідної поведінки власників, без надлишкового пафосу, проте «зі смаком». Йдеться про «Галерею 36», що на Андріївському Узвозі, 36 (за аналогією). У ній триває виставка Володимира Чернявського , киянина. Роботи виконані у техніці акварель. Виставка триває до 19 травня.

В галереї «Ательє Карась» триває виставка Юрія Соломка, представника відомого ще до перебудови художнього угрупування «Паризька комуна». Повна назва виставки звучить як «України та навкруги» із циклу «Метагеографія», як у Дмитра Замятіна «Мета географія: простір образів та образи простору» - таке собі перецитування літературного твору за допомогою живописних засобів. Техніка звична для Соломка, та далеко не типова для пересічного українця ,– це живопис на географічних картах та відео інсталяція.

Виставка триватиме до 24 травня за адресою Андріївський Узвіз, 22а

Концерти:

13 травня Київський будинок офіцерів приймає петербурзький гурт "Колібрі". ЖИВИЙ ЗВУК

Гурт "Колібрі" був створений в 1989 році за ініціативою Наталії Пивоварової, випускниці Петербурзького інституту культури, що займалась в студії мім-театру "Лицедії".

ЇЙого перший альбом "Манера поведінки" був у 1991 виданий фірмою "FeeLee", згодом перевиданий в США. Восени 1996 "КОЛІБРІ" запросило для роботи над своїм новим альбомом гурт "ТЕКІЛАДЖАЗЗЗ", і Костянтина Шумайлова ( із гурту "ДДТ"). Навесні 2000 новий альбом побачив світ і "КОЛІБРІ" дав серію концертів із живим звуком в кооперації із гуртом «ТЕКІЛАДЖАЗЗЗ». 13 травня о 19.00 "Залізні зірки" - на українському небосхилі.

Якого б авангарду не прагнула б душа, проте класика ніколи не вийде з моди, тому бажаючим послухати твори П.Чайковського, С.Рахманінова, В.Косенка, Р.Гліера, Ф.Надененка, М.Жербіна пропоную 13 травня відвідати Національну Філармонію України, де відбудеться виступ Симфонічного оркестру та солістів Національної опери України, лауреата міжнародних конкурсів Дмитра Агеєва (бас) та солістки Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, лауреатки Міжнародного конкурсу Вікторії Осадчук (мецо-сопрано).

Партія фортепіано буде виконана лауреаткою Міжнародного конкурсу Ліаною Косович.

Або ж як альтернатива цьому - у суботу 13 травня о 18:00 відбудеться вечір під назвою «Музичний салон» з Євгенієм Громовим, що відбуватиметься в домі Булгакова на Андріївському узвозі, 13. Виконуватимуться твори Валентина Сильвестрова, Святослава Лунєва та Мар донги.

Із колекції шедеврів епохи бароко та романтизму у виконанні оркестру Андріївської церкви 13 травня о 19:00 розпочнеться концерт класичної музики. Виконуватимуться твори

Дж. Перголезі «Якщо покохаєш», А. Скарлатті «Фіалки», Г. Генделя Арія Арміди з опери «Ринальдо», Ф.Шуберта «Ave Maria», Дж. Пуччіні Арія з опери «Джанні Скіккі»,

«Блюз» зі сонати для скрипки й фортепіано G-dur, Дж. Гершвіна Колискова Клари

«The men I love».

13 травня для тих, чиє тіло енергійно реагує на діджей-сет, вперше в Україні відомий британський дует Propellerheads, а зокрема Уілл Уайт організовує вечірку під лозунгом Decksandrumsandrockandroll. Усе дійство почнеться в Мандарин плазі о 22.00 за адресою вул. Басейна, 4.

Театр

На театральній сцені ми маємо повне різноманіття форм і смаків.

Так, 13 та 14 травня у Сучасному мистецькому центрі «Дах» відбудеться постановка твору Миколи Гоголя «Одруження» /Женитьба/. Одруження як цілком незрозуміла подія, плутання життєвих перипетій, зав’язаних на фантасмагоричній по своїй комедійності ситуації, коли усім чиновникам прийшла ідея одружитися. Це вистава на дві дії з початком о 19:00, що триватиме 2,5 години.

Центр Леся Курбаса в рамках театральної лабораторії «Відкрита зона» представляє виставу «Сон», постановка І.Волицької. Загальний коментарзвучить наступним чином: «Нам близька формула відомого фізика про "божевільні ідеї". Приходь - фантазуй і працюй, засукавши рукави. Тобі жити у третьому тисячолітті, почни з сьогодні».

Театральна лабораторія працюватиме 13 та 14 числа о 19-00 за адресою вул. Володимирівська, 23 в.

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка 13 травня о 19:00 ставить трагікомедію на 2 дії «Кін IV». У рецензії на цю виставу під заголовком "Актор грає актора" критик Катерина Лавриненко-Омельчинська зазначила: "Кін IV" у режисурі Анатолія Хостікоєва про те, що актор теж людина, що він нерв кожної вистави, що у нього є гідність і честь, що розкриваючись перед глядачами, він стає абсолютно беззахисним і вразливим, а його постійне самоспалення якщо не виправдовує, то принаймні пояснює відхилення від ханжеської моралі." Ця вистава у певній мірі є сповідальною. Драма про історичну особу - геніального англійського актора Кіна стає виразником таланту самих виконавців, їхнього емоційного захоплення життям, професією, а також особистісного відчуття щастя і болю.

А тепер трохи сартрівського екзистенціалізму - «Ріверсайд драйв» драма Вуді Аллена за постановкою Андрія Білоуса в Театрі "Ателье16" 14 травня о 19:00.

Ріверсайд Драйв – нью-йоркськая вулиця на узбережжі Гудзона, де кінодраматург початківець Джим призначив зустріч своїй коханці Барбарі.

Найновіша п’єса Вуді Аллена, постановкою якої він дебютував як театральний режисер. Андрій Білоус – талановитий український режисер, зняв для спектаклю потужний відеоряд, що безпосередньо проектується на великий екран. Плюс жива камера, котра показує усе, що відбувається ніби збоку – сховатися нікуди. Тривимірне кіно – повинно бути цікаво.

У приміщенні казино "Спліт", вулиця Прорізна, 8.

І знову Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, та на цей раз обраною темою є рефлексії з приводу софоклівського «Царя Едіпа» та «Едіта в Коллоні».

Сценічна редакція та постановка Роберта Стуруа, переклад Бориса Тена. Нічого спільного із класикою психоаналізу дана постановка не має J

Відбудеться 14 травня о 19:00. Вистава йде без антракту.

У головних ролях: Цар Едіп – Богдан Ступка, Жрець - О.Зубков, Креонт – Остап Ступка.