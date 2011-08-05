Тимошенко - про свідчення Азарова: Я не розумію неукраїнську мову

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та її захист вимагають від суду залучення перекладача, оскільки чинний прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ дає свідчення російською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання під час допиту М.АЗАРОВА заявили Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокат Юрій СУХОВ.

«Я нічого не зрозуміла з того, що сказав АЗАРОВ. Я не розумію українського прем’єра, який розмовляє російською мовою. Я не розумію неукраїнську мову», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ нагадав, що відповідно до Кримінально-процесуального кодексу свідок має право давати свідчення рідною мовою, а Ю.ТИМОШЕНКО своєю вимогою ображає свідка.

У свою чергу, представник державного обвинувачення прокурор Олександр МИКИТЕНКО розцінив вимогу Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.СУХОВА як дії, спрямовані на явне затягування процесу та певний тиск на свідка.

У свою чергу, прокурор Лілія ФРОЛОВА заявила, що Ю.ТИМОШЕНКО вводить усіх в оману, оскільки переговори з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ вона проводила російською мовою.

Після обговорення цього клопотання Р.КІРЄЄВ відмовив Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.СУХОВУ в запрошенні перекладача для перекладу показів М.АЗАРОВА. Після цього Ю.ТИМОШЕНКО зауважила: «Якщо ви мені відмовили, то нехай прокурори перекладають українською». При цьому екс-прем’єр посилалася на статтю 19 Кримінально-процесуального кодексу України.