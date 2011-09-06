Голова представництва ЄС: адже проблема не тільки в Тимошенко

Керівник представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявляє, що якщо керівництво ЄС побачить, що Україна демонструє неповагу до основоположних цінностей Євросоюзу, то це може негативно вплинути на завершення процесу щодо договору про асоціацію і зону вільної торгівлі.

Про це Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав в інтерв`ю газеті «Деловая столица» (№ 36 від 5 вересня).

За його словами, політичні чинники є життєво важливими для подальшої роботи над процесом укладення договору про асоціацію. «Дійсно, вони переважають над економічними успіхами. Прихильність цінностям ЄС є неодмінною умовою інтеграції України до Європейського Союзу. Ми не віримо у сталий економічний успіх без демократії, поваги до прав людини і верховенства закону», - зазначив Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Відповідаючи на питання про можливий зв`язок переговорного процесу Києва і Брюсселя з судовим процесом проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказав, що у Євросоюзу є побоювання, що ця й інші справи проти представників опозиційних сил «мають під собою політичні мотиви, і це дійсно може вплинути на відносини Києва і Брюсселя».

«Проте, що стосується переговорів щодо договору про асоціацію, Євросоюз планує продовжити їх заради майбутнього українського народу», - додав він.

Ж.ТЕЙШЕЙРА також констатував, що переговори щодо договору про асоціацію і глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі на технічному рівні не торкаються політичних подій в Україні. Проте він звернув увагу, що рішення надати Україні політичну асоціацію з ЄС базувалося на позитивних зрушеннях у розвитку демократії, які вона демонструвала, починаючи з 2005 року і пізніше, після вступу до Світової організації торгівлі у 2008 році.

При цьому Ж.ТЕЙШЕЙРА нагадав, що після завершення переговорів ще має бути процес підписання і ратифікації договору Європейським парламентом і всіма країнами – членами ЄС.

«Керівництво Євросоюзу хотіло б спостерігати конкретний прояв проєвропейського вибору української влади. Зараз ми серйозно стурбовані з приводу розвитку демократії, прав людини, верховенства закону, бізнесу й інвестиційного клімату у вашій країні. На даний момент не можна відзначити якогось відчутного прогресу в цих реформах. Швидше, навпаки – спостерігається повернення назад», - заявив керівник представництва Європейського Союзу в Україні.