Меркель заявляє, що Україна страждає від диктатури і репресій

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що люди в Україні і Білорусі страждають від «диктатури і репресій».

Про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що це - найгостріший її коментар з моменту голодування ув‘язненої лідерки української опозиції Юлії Тимошенко.

Критичне зауваження А.Меркель висловила під час виступу в нижній палаті парламенту сьогодні в Берліні, після того, як німецькі лікарі почали спостереження за станом здоров`я Ю.Тимошенко в Україні.

«Сьогодні Німеччина і Європейський Союз живуть в умовах миру і свободи», - сказала А.Меркель, зазначивши, що 8 Травня була річниця закінчення Другої світової війни. «На жаль, не всі країни Європи живуть так, тому що в Україні і Білорусі люди все ще страждають від диктатури і репресій».

Bloomberg також нагадує, що чиновники Євросоюзу заявляють, що вони не відвідають заходи футбольного чемпіонату Євро-2012 в Україні, який Україна і Польща прийматимуть наступного місяця.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко оголосила голодування 20 квітня, заявивши, що її побили троє співробітників Качанівської колонії під час примусової госпіталізації до лікарні в Харкові.

Представники правоохоронних органів спростовували факт побиття Ю.Тимошенко і те, що вона голодує.

Вранці 9 травня екс-прем`єр-міністра України Ю.Тимошенко привезли до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Рекомендований міжнародною медичною комісією курс реабілітації проводитимуть лікар з німецької клініки «Шаріте» доктор Л.Хармс спільно з українськими лікарями.

9 травня Л.Хармс заявив, що Ю.Тимошенко припинила голодування.

На запитання, як в цілому почувається Ю.Тимошенко, Л.Хармс відповів, що мають місце наслідки голодування, «вона дуже ослаблена, але ми раді тому, що ми можемо почати відновлювати її сили».

Нагадаємо також, що 8 травня Міністерство закордонних справ України повідомило про перенесення Ялтинського самміту Центральноєвропейської ініціативи на невизначений термін після того, як президенти 13 з 20 країн відмовилися приїхати до України.

До цього президенти п‘яти європейських країн, зокрема, Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії і Чорногорії прямо заявили про відмову від участі в самміті через справу екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко. Президент Німеччини не заявляв про це прямо, але саме ця причина відмови витікала з коментарів МЗС Німеччини.

Крім того, президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії і Словенії відмовилися прибути на самміт, офіційно пославшись на інші причини; при цьому в деяких випадках все ж таки була висловлена стурбованість справою Ю.Тимошенко.

Крім того, на початку квітня Німеччина виступила ініціатором політичного бойкоту української частки Євро-2012.

На сьогодні керівництво Бельгії, Нідерландів, Австрії, а також Євросоюзу заявило, що не відвідуватиме Україну під час фінальної частини чемпіонату.