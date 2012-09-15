Соціологи порахували кримчан, які хочуть приєднання до Росії

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного влітку компанією Research & Branding Group на замовлення представництва Програми розвитку ООН в Криму.

Як відзначає видання, з'ясувалося, що за останній рік на 15% зменшилася кількість кримчан, які підтримують включення автономії до складу РФ. Майже на стільки ж збільшилася кількість прихильників статус-кво. Ще 9,9% громадян, як і раніше, вважають оптимальним варіантом розвитку півострова проголошення незалежності.

У кримському офісі ПРООН, який має в своєму розпорядженні всі права на результати дослідження, «НГ» повідомили, що питання про майбутнє, яке задавалося кримчанам, було сформульовано коректно: «Існують різні думки про те, який статус був би оптимальним для Криму. Який із наведених варіантів найбільшою мірою відповідає вашим поглядам?». Нижче наводився перелік можливих відповідей. У результаті, 40% жителів Криму підтримали автономний статус Криму у складі України, а 38% побажали бачити свою малу батьківщину адміністративною одиницею РФ. Йшлося лише про погляди, про вираження симпатій, а не про сепаратистські настрої, наголошують експерти.

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Згідно з дослідженням, тенденція зниження проросійських настроїв у Криму намітилася ще наприкінці минулого року.

Співробітники Research & Branding Group сказали, що за умовами договору із замовником не мають права ні обнародувати результати дослідження, ні коментувати його.

Проте керівник компанії, соціолог Євген Копатько відзначив, що не тільки в Криму, а й в Україні в цілому думка пересічних громадян щодо відносин з Росією не є константою, ситуація весь час змінюється. «У 2009 році, на піку конфліктності в міждержавних відносинах, більшість українців вважали Росію не просто партнерською, а й братерською для України країною. Через рік, коли були підписані Харківські угоди, їх підтримали більш як 60% українських громадян. Але вже в 2011 році ця кількість скоротилася на 20%», – цитує російська «Независимая газета».