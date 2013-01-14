Опозиція внесла до Ради законопроект про вищу освіту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина», зазначивши, що відповідний законопроект зареєстровано у ВР під № 1187-1.

Як поінформувала голова парламентського Комітету з питань науки і освіти, народний депутат з фракції «Батьківщина» Лілія Гриневич, проект закону внесено за підписами голів фракцій «Батьківщина» Арсенія Яценюка, «Свобода» Олега Тягнибока та «УДАР» Віталія Кличка. Співавторами документа є члени фракції «Батьківщина» Л.Гриневич та Леся Оробець, члени фракції «УДАР» Ростислав Павленко та Павло Розенко, від фракції «Свобода» - депутати Ірина Фаріон та Олександр Сич.

Л.Гриневич наголосила, що опозиційні фракції виступили з цією законодавчою ініціативою, «щоб убезпечити освіту від руйнівних кроків влади і створити нові можливості для розвитку вищої освіти». «Закон покращить умови та якість освітньої діяльності і допоможе наблизити українську систему вищої освіти до кращих європейських зразків», - наголосила вона.

За її словами, проект документу обговорювали та допрацьовували впродовж минулого року під час спеціалізованих круглих столів та експертних зустрічей по всій Україні. Свої пропозиції до законопроекту надавали працівники вищої школи, експерти у сфері освіти і науки, роботодавці, студенти, представники громадських організацій.

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У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що чинне освітнє законодавство має низку системних недоліків, що «призвели до недопустимого рівня адміністративного втручання органів влади у навчальний процес». Це, підкреслено в документі, гальмує ініціативу і творчість викладачів, порушує принципи справедливої конкуренції в cиcтемі вищої освіти і не дає можливості ВНЗ успішно розвиватися.

Законопроект зорієнтований на захист прав всіх учасників освітнього процесу. Зокрема, проект закону створює можливості для викладачів вищої школи повноцінно займатися науковими дослідженнями, гарантує академічні свободи науково-педагогічним працівникам і студентам, забезпечує рівний доступ до якісної освіти, гармонійне поєднання академічної вищої освіти та професійної підготовки на базі освітнього ступеня вищої освіти, а також надає можливості для академічної мобільності як студентів, так і викладачів.

Проект закону передбачає надання вищим навчальним закладам реальної автономії: кадрової, організаційної та фінансової. Разом із тим, проектом пропонується зовнішнє оцінювання якості освіти у ВНЗ та надання інформації про її стан суспільству.

Також законопроект унеможливлює надмірне адміністративне втручання органів влади у навчальний процес, насамперед у зміст освіти та оцінювання результатів навчання. Він спрямований на посилення самоврядування у вишах та децентралізацію управління у сфері вищої освіти. Зокрема, функції акредитації та ліцензування проект пропонує передати від Міноствіти Національній комісії регулювання освіти і науки - незалежному колегіальному органу, що складається з авторитетних експертів, обраних професійними середовищами.

Документом пропонується змінити принцип фінансування вищої освіти шляхом запровадження державних грантів. На думку авторів законопроекту, така система дозволить розподіляти державні кошти на здобуття вищої освіти за принципом «гроші за людиною». При цьому державне замовлення буде спрямоване для підготовки фахівців для роботи в державних установах відповідно до прогнозованих потреб і розподілятиметься між вишами на конкурсних засадах.