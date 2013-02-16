Прокурор: захист Тимошенко намагається дискредитувати свідка

Таку думку висловив заступник начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олег Пушкар, повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ.

За його словами, «позиція захисту сьогодні не відрізняється від тієї, яку ми вже спостерігали під час допиту вчора».

«Я маю на увазі той факт, що своїми запитаннями, які вони ставлять, одні й ті ж самі, але формулюють їх по-різному, адвокати намагаються відволікти і свідка, й інших учасників процесу від основної суті кримінальної справи», - зазначив прокурор.

За його словами, незважаючи на всі старання адвокатів, свідчення С.Зайцева «були чіткими та послідовними».

«Адвокатів більше цікавило минуле Петра Кириченка, аніж їх підзахисної Ю.Тимошенко. Що погодьтеся, виглядає дивно», - сказав прокурор.

О.Пушкар також зазначив, що адвокати часто намагалися по-своєму трактувати відповіді свідка.

«Вони (захисники) не нехтували маніпулюванням відповідями свідка, трактували їх по-своєму. Це стосується, в першу чергу, знову ж таки, незначної для справи інформації. І таким чином, захист намагається дискредитувати свідка, аби ніхто не звернув увагу на такі важливі факти, які озвучив С.Зайцев, про те, що вбивство замовили П.Лазаренко і Ю.Тимошенко. З П.Лазаренком і Ю.Тимошенко Олександра Мільченка познайомив П.Кириченко, за організацію замовного вбивства сплачувала Ю.Тимошенко і т. д. Складається враження, що захист думає, начебто свідків, ніхто окрім них, не чує. Але ж це не так», - заявив прокурор.

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О.Пушкар окремо зазначив, що С.Зайцев був особисто знайомий як П.Кириченком, та із П.Лазаренком.

«Він (С. Зайцев) посилався на інформацію, яка особисто йому стала відома за певних обставин. І позиція адвокатів – начебто не звертати на це увагу. Але така позиція навряд чи допомагає відволікти увагу усіх учасників процесу від того, що С.Зайцев особисто знав і П.Кириченка, і П. Лазаренка», - зазначив він.

За словами прокурора, випитування значення одного слова – це тактика захисту.

«Якщо захист такою манерою ведення допиту, а саме: 48 запитань про значення одного слова, вважає, що це заважає іншим чути більш вражаючі факти з біографії підозрюваної Ю.Тимошенко, то це їх справа», - сказав він.

Коментуючи інформацію про те, що свідок прибув на допит у автомобілі зі слідчим, прокурор зазначив, що жодних порушень у цьому немає і бути не може.

«Тим паче, що це свідок обвинувачення, а не захисту. А С.Власенку ніхто не заважає привезти свого свідка на допит», - додав він.