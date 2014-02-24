Мера Запоріжжя виключено з Партії регіонів

Про це УНІАН повідомив координатор запорізького Майдану, уповноважений Народної ради по роботі з представниками поки що діючої в регіоні влади Олександр Шацький.

«Сьогодні, коли ми прибули до Запорізької мерії, з'ясувалося, що мер Запоріжжя, виявляється, безпартійний – його виключили з Партії регіонів», - повідомив Шацький.

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У прес-службі Запорізької міської організації ПР кореспонденту УНІАН інформацію про виключення Олександра Сіна з Партії регіонів підтвердили.

«Дійсно, сьогодні, 24 лютого, рада Запорізької міськорганізації ПР ухвалила рішення припинити повноваження О.Сіна на посаді голови Запорізької міської організації ПР і виключити його з Партії регіонів із формулюванням «за самоусунення від керівництва партійною організацією, провал у кадровій політиці й розвал міського господарства на посаді мера Запоріжжя, що призвело до формування негативного іміджу партії в Запоріжжі», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Сін на виборах 2010 року став єдиним мером на південному сході України, який пройшов від ВО «Батьківщина». Пізніше Сін вийшов із партії, увійшов до ПР і з квітня 2010 очолював Запорізьку міськорганізацію партії.