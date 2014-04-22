Турчинов: Росія та її терористи демонстративно не збираються виконувати женевські домовленості

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови ВР, про це він сказав під час зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом у Києві.

«На превеликий жаль, ані Російська Федерація, ані їх терористичні спецпідрозділи, які присутні в Україні, демонстративно не збираються виконувати домовленості, яких було досягнуто в Женеві», - підкреслив Турчинов під час обговорення наслідків Женевських переговорів.

Він зазначив, що замість роззброєння та звільнення адміністративних будівель, терористи знову захопили приміщення міського відділу внутрішніх справ у Краматорську та взяли у заручники керівника міліції, «перекресливши тим самим всі домовленості, яких було досягнуто в Женеві».Читайте такожТерористи у Краматорську продовжують утримувати начальника міськвідділу міліції

«Безумовно, в цих умовах українська влада буде діяти адекватно», - підкреслив Турчинов.

В ході зустрічі сторони також обговорили поточну ситуацію в Україні. За словами Турчинова, сьогодні в державі відбувається «відновлення та реформування всієї вертикалі виконавчої влади».

«Ми плануємо поетапно оновити всю систему владних інституцій та відносин між громадянами та державою», - сказав він, наголосивши, що особлива увага приділяється децентралізації влади та наданню регіонам більшої самостійності і можливості «самостійно призначати своїх керівників та розпоряджатись бюджетом».

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили питанню агресії Російської Федерації проти України.Читайте такожМЗС вимагає від Москви публічно відмежуватися від сепаратистів

Керівник парламенту наголосив, що переважна більшість жителів нашої країни «виступає за єдину, неділиму, унітарну, демократичну Україну з урахуванням збільшення та розширення прав регіонів». «Українці готові захищати свою країну від військової агресії Російської Федерації», - наголосив він.

Також Турчинов наголосив на тому, що влада приділяє велику увагу проведенню «чесних та прозорих президентських виборів».

У свою чергу Байден наголосив, що США вітають і підтримують зміни в Україні та готові всіляко допомагати на цьому шляху.