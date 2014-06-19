Сім’ям загиблих на Майдані виділять земельні ділянки

Сім’ї загиблих отримають земельні ділянки за місцем проживання із земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності у межах норм безоплатної приватизації повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Наші фахівці на місцях допоможуть швидко оформити клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, підготувати усі необхідні документи для отримання земельної ділянки», - зазначив Рудик.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Держземагентство також пообіцяло виділити земельні ділянки військовослужбовцям Збройних сил України, МВС, СБУ та інших військових формувань, які беруть участь в АТО на сході.