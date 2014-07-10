Надія Савченко могла стати жертвою зради в спецслужбах - експерт

Про це повідомляє ТСН.

"Співпраця держави-члена Ради Європи з незаконними озброєними групами в таких діях, як викрадення людей - абсолютно неприйнятне порушення Європейської конвенції про захист прав людини", - говориться у листі представництва до ТСН.

В ЄС вимагають негайно звільнити українку, а юристи наполягають, що судити жінку, яка нібито за твердженням росіян, винна у смерті їхніх журналістів, передусім мали б в Україні.

Як Надія Савченко потрапила на територію іншої країни, будучи в полоні у сепаратистів на нашій території - найперше питання, якому дивуються усі опитані експерти.

Читайте такожВ "Айдарі" категорично заперечують, що Савченко потрапила в Росію як "біженка"Представник Amnesty International в Україні Богдан Овчарук припускає - переправити Савченко міг зрадник з українських спецслужб, як це було кілька років тому з російським опозиціонером Леонідом Развозжаєвим, або це зробили ті ж сепаратисти.

"Це вже доводить деякий зв'язок російської влади з сепаратистами чи іншими угрупуваннями, які власне доставили цю людину на територію Росії. А друге – це те, що Росія показала своє зверхнє ставлення до міжнародних норм в черговий раз", - каже Богдан Оввчарук.

Російський слідчий комітет стверджує, що Савченко - біженка, але втікати до Росії вона не могла, бо боролася проти неї, каже експерт з міжнародного права Лідія Кузьменко.

Читайте такожПорошенко доручив вжити невідкладних заходів для звільнення льотчиці Савченко"Якщо б вона дійсно була біженкою, якщо б ми визнали цю версію, це означало б що офіційні органи РФ не мали б права звертатися до консульських установ України, оскільки це порушило право на захист цієї людини. Не можна повідомляти ім'я біженця, бо він біжить, тому що не хоче користуватися захистом. Якщо ж вони повідомили, як вони говорять, нашим консульким установам - вони порушили її право на захист, тому вона не є в жодному випадку біженкою", - каже Лідія Кузьменко.

Український омбудсмен уже готує листи до своїх російських колег. "Вона була викрадена з території України. Це громадянка України, яку, я так розумію, не добровільним шляхом, а насильницьким шляхом вивезли з території України. Мова тут не може йти про військовополонених, мова тут може йти тільки як про жертву кіднепінгу з боку іншої держави", - каже омбудсмен Валерія Лутковська.

Місія ОБСЄ, яка перебуває в Україні, діями росіян трохи обурена, каже, на сході вони вже фіксували подібні випадки. Але зараз допомогти не можуть.

Читайте такожПеревезення Савченко до Росії є результатом змови терористів і спецслужб РФ - МЗС"Наразі наш мандат розповсюджується лише на територію України. Тож будь-які розслідування або спостереження за межами її кордонів для нас на даний момент неможливі", - каже речник СММ ОБСЄ Майкл Боцюрків.

Випадок з Надією Савченко - це виклик західним організаціям та урядам, вважає голова правління Української Гельсинської спілки з прав людини Євген Захаров.

Читайте такожРосія протримає українську льотчицю Савченко в СІЗО до кінця серпня "Якщо знову західні країни це проковтнуть і будуть робити вигляд, що все нормально, немає нічого екстраординарного, то ця практика стане усталеною. І російські спецслужби постійно будуть викрадати тих, хто їм не подобається. І це не буде обмежуватися Україною. Західний світ має зрозуміти", - каже експерт.

У МЗС заявляють, що Захід повинен реагувати, як мінімум мають бути нові санкції.