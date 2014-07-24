Лисичанськ звільнено від терористів - комбат "Донбасу"

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко, терористи втекли з міста.

"Лисичанськ взято. Терористи (лисичанський гарнізон великого війська донського) втекли. Спасибі бійцям батальйону "Донбас" і 24 бригаді ЗСУ", - написав він .

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"Вони за віком наші молодші брати, але багато в чому перевершують нас у терпінні, мужності, стійкості. Вічна пам'ять загиблим при взятті міста", - додав він.

Однак, незважаючи на звільнення міста від терористів, Семенченко попросив жителів Лисичанська поки не виходити на вулиці.