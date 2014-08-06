Süddeutsche Zeitung: Останній шанс перед ескалацією

Росіяни мобілізуються на кордоні з Україною. Буде час, коли західні політики повернуться з літніх канікул і назвуть наслідки ще одного перетину державного кордону військовими: політичний та економічний льодовиковий період.

Про це пише у своїй статті на сайті газети Süddeutsche Zeitung Штефан Корнеліус.

В українському конфлікті існує небезпечна невідповідність між політичною і військовою динамікою. Поки українські війська намагаються силою вирішити конфлікт в найкоротші терміни, на російській стороні, схоже, назріває наступне лихо. Там розташовують на позиціях все більше підрозділів у високій бойовій готовності. І чи вони вторгнуться під прикриттям миротворчих збройних сил, чи як окупаційна армія, в результаті буде все одно.

Ця військова ескалація навряд чи перешкоджає політичній ініціативі. Москва в пастці власної інтерпретації подій. Деякі люди, що регулярно перетинають кордон, залишили свої посередницькі зусилля. Міністри закордонних справ більше не подорожують. Контактна група істотно скоротила свою роботу. Переговори ОБСЄ в Мінську охоплені невідомістю. Ангела Меркель явно більше не бачить сенсу в телефонних переговорах з Путіним. Засудження президента Росії на Заході посилилося. Другій анексії української території вже ніхто не здивується.

Безмовність - також основний стан в епіцентрі конфлікту. Від так званих сепаратистів ніяких політичних ознак життя. Київ усвідомив цю незацікавленість, після того, як президент Петро Порошенко заплатив високу ціну за модель автономії та одностороннє припинення вогню.

Війна Європи зараз йде на Донбасі

Якщо потрібно запобігти неконтрольованій ескалації в найближчі дні, то зараз саме час, щоб політика саме на Заході повернулися з літніх канікул і визначила наслідки нового військового вторгнення. Заклики до спогадів з приводу річниці Першої світової війни звучать, як дешевка - війна в Європі зараз відбувається на Донбасі.

Вже багато тижнів з Москви не надходить жодних конструктивних пропозицій для деескалації конфлікту - ні слова після того, як збили літак, ні натяку на зупинку озброєння повстанців. Так що ініціатива знову повинна виходити від Заходу. Після того, як були введені санкції, і незмінний ритм із закликів і ретельно обговорюваних штрафів не зупинить ескалацію, залишається останній сценарій: Ні, США та ЄС не будуть вести війну проти Росії. Путін теж це знає. Але він також повинен знати, що Захід після відкритого вторгнення в східну Україну не буде підтримувати нормальних відносин з Росією. Санкції забезпечили дешеве передчуття економічного і політичного льодовикового періоду, який виникне після другої анексії.

Росія, що пов'язана зі світом, залежить від газового бізнесу, політично активна, не може хотіти повернення до найгірших часів холодної війни. Захід теж цього не хоче. Так що залишаються лише переговори.