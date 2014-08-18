Захід повинен допомогти Україні озброєнням - польський експерт

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловила директор Європейської академії дипломатії Катажина Пісарська.

"У ситуації, коли Росія продовжує поставляти сучасну зброю сепаратистам, держави заходу, повинні - звичайно, розважливо - відповісти хоча б на частину прохань української влади, зокрема, що стосуються поставок озброєння", - сказала вона.

За його словами, предметом дискусій має бути те, яке саме озброєння передавати українцям: лише оборонного (як бронежилети та каски) чи й наступального типу.

Експерт зазначила, що держави НАТО на найближчому саміті альянсу на початку вересня будуть виробляти стратегічні плани поведінки в нових геополітичних умовах після останніх подій в Україні і там швидше за все не буде ухвалюватися рішення про поставку зброї українцям.

Читайте такожНАТО і Євросоюз не нададуть Україні військову допомогу"Я би розраховувала більше на індивідуальну допомогу окремих держав, з одного боку, США, з іншого - держав Центральної Європи чи інших друзів України", - сказала вона, підкресливши, що в жодному разіне може йти мова про направлення військових в зону конфлікту на українській території.

Водночас вона зауважила, що країни, котрі захочуть надати таку допомогу українцям, повинні узгодити це питання зі іншими партнерами в ЄС та НАТО, оскільки в цьому полягає "трансатлантична та європейська солідарність".

Читайте такожНімеччина також відкидає прохання України про військову допомогу Пісарська сказала, що немає інформації про те, чи польський уряд готує надання збройної допомоги, але додала, що у разі ухвалення такого рішення таке озброєння може бути передане досить швидко завдяки налагодженим раніше каналам в рамках двосторонньої військової співпраці країн.

Як повідомляв УНІАН, вчора міністр закордонних справ України Павло Клімкін вчергове закликав держави та ЄС допомогти українській владі озброєнням, що "полегшило" би проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Раніше генсек НАТО заявляв, що сам альянс не може ухвалити рішення про надання збройної допомоги України, але не виключив, що таке рішення можуть приймати окремі держави-члени альянсу.

Росія з квітня не припиняє поставки сучасного озброєння - серед яких танки, бронетранспортери, ПЗРК, системи протиповітряної оборони "БУК" - для проросійських бойовиків, котрі воюють з українською армією на Донбасі.

Прес-секретар польського МЗС сьогодні відмовився від коментарів на тему можливої військової допомоги Польщі для України.