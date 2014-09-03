У Кремлі заявили, що точки зору Порошенка і Путіна на можливі шляхи виходу з кризи значно співпали

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Було продовжено обговорення щодо військової та гуманітарної кризи в Україні. Глави держав обмінялися думками щодо того, що потрібно зробити в першочерговому порядку для швидкого припинення кровопролиття на сході цієї країни. Точки зору президентів двох країн про можливі шляхи виходу з важкої кризової ситуації в значній мірі співпадають», - йдеться в повідомленні.Читайте такожПорошенко готовий надати Путіну шанс "вийти з гри" гідно

Сьогодні прес-служба Президента України Петра Порошенка повідомила, що в ході телефонної розмови з Путіним було досягнуто домовленності про припинення вогню на Донбасі.