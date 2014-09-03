У Кремлі заявили, що точки зору Порошенка і Путіна на можливі шляхи виходу з кризи значно співпали
11:48, 03 вересня 2014Політика
0 0
У Кремлі заявили, що за підсумками телефонної розмови точки зору президента України Петра Порошенка і президента Росії Володимира Путіна на можливі шляхи виходу з кризи на сході України значно співпали.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
«Було продовжено обговорення щодо військової та гуманітарної кризи в Україні. Глави держав обмінялися думками щодо того, що потрібно зробити в першочерговому порядку для швидкого припинення кровопролиття на сході цієї країни. Точки зору президентів двох країн про можливі шляхи виходу з важкої кризової ситуації в значній мірі співпадають», - йдеться в повідомленні.Читайте такожПорошенко готовий надати Путіну шанс "вийти з гри" гідно
Сьогодні прес-служба Президента України Петра Порошенка повідомила, що в ході телефонної розмови з Путіним було досягнуто домовленності про припинення вогню на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter