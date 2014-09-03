Україна може повністю відмовитись від споживчих товарів з Росії - заступник міністра

Про це повідомляє ТСН з посиланням на сюжет програми "Сніданок з 1+1".

Наприклад, якщо раніше на полицях українських супермаркетів було майже 70% російського чаю, то зараз цей показник знизився до 30%.

Бойкот українцями російських товарів підтримав і заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Андрій Дикун, який не виключив і той варіант, що Україна може зовсім відмовитися від товарів із Росії.

Читайте такожІмпорт українських товарів до ЄС зріс на 14%"Багато років ми чуємо про торгівельні війні, то сирні, то молочні. Нас Росія завжди ставила у незручне становище, тому що ми об'єктивно більше виробляємо сільськогосподарської продукції. Ми завжди більше продавали до Росії, і Росія цим користувалася. На сьогоднішній день Росія - це один з найбільших ринків споживання сільськогосподарської продукції. І взагалі слухати, що Росія може щось експортувати в Україну, відверто скажу, дивно", - зауважив Дикун.

Він наголосив, що Росія має великий дефіцит молока і є найбільшим імпортером сирів.

"І якщо говорити, що Росія може виробляти якісні сири і продавати в Україну - це не буде правильно", - додав заступник міністра.

Читайте такожУкраїнські магазини відмовляються від російських товарівВодночас щодо якості українських продуктів, експерт зауважив: "Ми є потужною експортною країною. Якщо наша продукція визнається світом, то зрозуміло, що вона є якісною. Як приклад я можу навести останні ініціативи нашого міністерства, Верховної Ради України про прийняття так званих євроінтеграційних законів, серед яких закон про безпечність харчових продуктів. Він уже підтриманий Радою, він на підписі у президента. У жовтні ми очікуємо приїзду єврокомісарів на інспекцію наших молочних та м'ясних підприємств. На сьогодні у нас є дуже якісні продукти (м'ясні та молочні, - ред.). Я думаю, що наші підприємства отримають єврономери. Ми є світовим лідером з експорту зернових та олії. Ніхто не буде купувати щось незрозумілої якості. На нашому ринку зараз дуже багато сільськогосподарської продукції хорошої якості", - запевнив Дикун.

Крім того, заступник міністра підтвердив, що можливий такий варіант, що в Україну взагалі не будуть завозити російські товари. Проте цей процес не такий швидкий.

Читайте такожНа Сумщині третина магазинів маркують або не продають товари, вироблені в Росії – ОДА"На цьому проекті з Росією Україна завжди більше продавала і заробляла. Закривши ринок, треба знайти якісь альтернативи: Казахстан, Китай чи якісь інші країни. Для цього треба зробити певну роботу. На законодавчому рівні вона вже зроблена. Завдяки цій лінії, яка склалася між Україною та Росією, ми зможемо вийти на інші ринки, робити більш якісну продукцію. Взагалі ми будемо дякувати росіянам, як зараз дякують їм грузини та торгівельну війну 2008 року", - вважає експерт.