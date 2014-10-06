Більшість кандидатів у депутати - "середнього віку", майже 30% безробітні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА.

Відзначається, що 30 вересня завершився етап реєстрації кандидатів у народні депутати України. Станом на 1 жовтня Центральна виборча комісія зареєструвала 6 тис. 627 кандидатів у народні депутати, з них 3 тис.121 балотуються за партійними списками, 3 тис. 506 – у одномандатних округах.

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Загалом у парламентських виборах у багатомандатному загальнодержавному окрузі візьмуть участь 29 політичних партій, що на 8 більше, аніж на парламентських виборах 2012 року. Порівняно з останніми черговими виборами, у 2,5 рази менше політичних партій (32 проти 81) висунули своїх кандидатів у одномандатних округах.

Згідно з аналізом ОПОРИ, абсолютна більшість кандидатів, які балотуються як у багатомандатному окрузі, так і у мажоритарних округах, є особами "середнього віку" 36-59 років - 57% і 66% відповідно. Характерно, що кандидатів-осіб старшого віку (60 і більше років) практично утричі менше за кандидатів з категорії "молодь" (до 35 років включно) – тільки 11% і 7% у загальнодержавному багатомандатному окрузі й одномандатних округах відповідно.

Так, цього року майже третина кандидатів у народні депутати представлятимуть молодь віком до 35 років: у загальнодержавному багатомандатному окрузі 32% і 27% - у мажоритарних округах.

В ОПОРІ також відзначили, що лише 15% кандидатів за партійними списками і 14% у мажоритарних округах є тимчасово безробітними.

Згідно зі зведеними округленими даними, більшість кандидатів мають вищу освіту (92%), лише 4% здобули загальну середню освіту, 3% - професійно-технічну або середню спеціальну та 1% - незакінчену вищу або базову вищу освіту.

Разом з тим лише три партії включили до своїх списків більш ніж 10 кандидатів з середньою освітою: ВО "Свобода" (26 осіб), політична партія "5.10" (25 осіб) та Радикальна партія Олега Ляшка (17 осіб).