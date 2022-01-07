Державне бюро розслідувань не підтверджує інформацію про нібито накладення арешту на активи "Прямого" та "5 каналу", які належали Петру Порошенку.
Відповідну заяву ДБР опублікувало 7 січня.
Читайте такожПоїздку за кордон не планував: ДБР викрило брехню адвокатів ПорошенкаЯк сповіщалося, у партії "Європейська Солідарність" заявили, що суд заарештував активи "Прямого" та "5 каналу", які вже не належать Порошенку.
У ДБР переконують, що ця інформація не відповідає дійсності і будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.
"Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався", - йдеться в заяві.
У відомстві наголошують, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно з відповідними державними реєстрами є п’ятий президент.
Нагадаємо, 6 січня 2022 року Печерський районний суд задовольнив клопотання прокурора про арешт майна Петра Порошенка, який є фігурантом справи про держзраду. Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.
Справа про держзраду Порошенка
17 грудня у Державному бюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.
20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.
Зокрема, Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".
За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.
У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Порошенко емоційно висловився про підозру в держзраді: "Приїду - поговоримо" (відео)
- Силовики провели обшуки у "вугільній" справі Порошенка-Медведчука (відео)
- Порошенко назвав дату повернення до Києва