Арешт накладено виключно на майно п’ятого президента.

Державне бюро розслідувань не підтверджує інформацію про нібито накладення арешту на активи "Прямого" та "5 каналу", які належали Петру Порошенку.

Відповідну заяву ДБР опублікувало 7 січня.

Читайте такожПоїздку за кордон не планував: ДБР викрило брехню адвокатів ПорошенкаЯк сповіщалося, у партії "Європейська Солідарність" заявили, що суд заарештував активи "Прямого" та "5 каналу", які вже не належать Порошенку.

У ДБР переконують, що ця інформація не відповідає дійсності і будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

"Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався", - йдеться в заяві.

У відомстві наголошують, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно з відповідними державними реєстрами є п’ятий президент.

Нагадаємо, 6 січня 2022 року Печерський районний суд задовольнив клопотання прокурора про арешт майна Петра Порошенка, який є фігурантом справи про держзраду. Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Справа про держзраду Порошенка

17 грудня у Державному бюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Того ж дня стало відомо, що Порошенко поїхав за кордон.

20 грудня, у зв'язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, повідомлення направили за місцем проживання, реєстрації та місцем роботи.

Зокрема, Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

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