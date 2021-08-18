Вказаний законопроект з’явився напередодні проведення "Кримської платформи".

У Раді пропонують обмежити зв’язки українських нардепів з російським політикумом на період окупації РФ Донбасу та Криму.

Відповідний законопроект "Про засади державної політики перехідного періоду" з’явився на сайті Ради.

Один із пунктів документу передбачає недопуск на встановлення контактів і співпрацю парламентарів з російськими посадовцями, державними органами й органами місцевого самоврядування, окупаційними адміністраціями РФ.

Водночас у тексті йдеться, що делегувати на встановлення зв’язків з росіянами може тільки президент у випадках, коли йде мова про дотримання прав і свобод громадян та виконання міжнародних договорів.

Читайте такожРазумков розкритикував Зеленського за пораду прихильникам "русского мира" виїжджати до РФВказаний законопроект з’явився напередодні проведення "Кримської платформи".

Деокупація захоплених РФ українських територій: плани України

Від початку своєї президентської каденції Володимир Зеленський заявляв про наміри закінчити війну на Донбасі та звільнити окуповані території шляхом переговорів з Росією, зокрема у "нормандському форматі".

Київ і досі не відмовляється від мирного вирішення конфлікту усупереч небажанню Кремлю іти на поступки і виконувати свої зобов’язання щодо дотримання "тиші" і звільнення територій.

1 жовтня Україна підписала запропоновану Німеччиною "формулу Штайнмаєра", яка викликала осуд громадськості, оскільки, на їхнє переконання, документ вигідний лише Росії.

Переговори з Москвою тривають дотепер, оскільки країна-агресор вимагає прибрати з закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію переселенців. Крім того, РФ наполягає на проведенні виборів у "ЛДНР" без деокупації.

24 березня 2021 року Зеленський затвердив стратегію деокупації Криму. Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова.

Напередодні Дня незалежності – 23 серпня – у Києві пройде саміт "Кримської платформ", який підтримали вже 30 країн. На заході збираються прийняти спільну декларацію, що зафіксує вказаний саміт як діалоговий майданчик щодо Криму й засудить дії Росії.

Автор: Яна Ставська