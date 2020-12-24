Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що в Україні необхідна «серйозна, предметна, спокійна» розмова про відносини з РФ, незважаючи на емоційні реакції у суспільстві на цю тему.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що короткострокова мета України у відносинах з Російською Федерацією - це вихід на принцип мирного співіснування.

Читайте такожКулеба: 2021-й стане роком запуску Кримської платформиЯк передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн брифінгу.

"Без стратегії стосовно відносин з Російською Федерацією ми не можемо гарантувати нашу безпеку і чітко вибудовувати стратегічні перспективи розвитку нашої економіки, навіть якщо взяти, наприклад, питання економічного транзиту через Російську Федерацію або тих економічних обмежень, які може запроваджувати Російська Федерація щодо доступу українських товарів на її ринок", - заявив Кулеба.

За його словами, Україні «потрібно навчитися жити з тією Росією, яку ми маємо під боком».

«І для цього потрібно дуже тверезо, з холодним розумом на неї подивитися. Я можу абсолютно відповідально сказати, що розуміння необхідності цієї стратегії є не лише у Міністерстві закордонних справ. І я розмовляю з колегами і в уряді, і в Раді національної безпеки і оборони України, ми говоримо про це, і є пені напрацювання, і Національний інститут стратегічних досліджень нещодавно опублікував такий концептуальний документ щодо підходів до побудови відносин з Російською Федерацією», - сказав міністр.

"Особисто я вважаю, - це моя думка, це те, з чим я як міністр входжу в розмову з колегами на цю тему - я вважаю, що короткострокова мета в наших відносинах з Російською Федерацією - це вихід на принцип мирного співіснування. Зараз є війна між Росією і Україною. Це факт. Ми маємо припинити війну, повернути мир в Україну, відновити нашу територіальну цілісність, але ми розуміємо, що Росія від цього не зміниться, навіть коли ми досягнемо цього результату, і стратегічні цілі Росії щодо України залишаться незмінними, а це деструктивні, руйнівні сили. Тому вихід на принцип мирного співіснування відповідав би інтересам України", - наголосив Кулеба.

"Потім зі зміною політики, і й це вже довгострокова мета, коли Росія усвідомить неминучість української незалежності, українського суверенітету, українського існування як частини Західного світу та члена НАТО і Європейського Союзу - ми можемо перейти до принципу співіснування, тобто співіснування, коли ми будемо просто терпіти один одного, що називається, і дивитися на нові можливості, а потім можна буде зазирнути далі і дивитися на що ми можемо виходити з РФ", - додав глава МЗС.

Він зазначив, що Україна не може змінити своє географічне положення, і це головне, що усі мають усвідомлювати.

"Дуже важко порушувати цю тему у широкому контексті, тому що ми бачимо емоційну реакцію суспільства на будь-яку розмову щодо Росії, але серйозна, предметна, спокійна розмова про Росію Україні потрібна", - підсумував Кулеба.

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Автор: Віталій Саєнко