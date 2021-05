На думку профільного комітету, цей закон дасть змогу покарати тих, хто на Донбасі катував, вбивав українських військових і цивільних громадян.

Верховна Рада України ухвалила закон про покарання за військові злочини.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" (реєстраційний номер 2689) проголосували 248 народних депутатів.

Даним законом передбачено покарання за злочини проти людяності, військові злочини, злочини агресії та геноцид, тобто, йдеться про злочини, які найбільше вчиняються на окупованих територіях.

Даним законом вводиться у правову систему України поняття злочину проти людяності та створюється каталог воєнних злочинів, за яким зможуть працювати прокурори і судді.

Законом передбачено, що на злочини проти людяності, військові злочини, злочини агресії та геноцид не поширюється термін давності та за них не передбачено застосування амністії.

Законом запроваджується принцип універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, тобто, такої дії законодавства про кримінальну відповідальність, яка не пов'язана з місцем вчинення злочину, громадянством, постійним місцем проживання підозрюваного чи потерпілого або шкодою національним інтересам держави.

Також ККУ доповнюється статтею про кримінальну відповідальність військових командирів, інших осіб, які фактично діють як військові командири, та інших начальників, що передбачає імплементацію інституту командної відповідальності (responsibility of commanders and other superiors), регламентованого статтею 28 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного Україною.

Серед іншого, передбачається приведення термінології, вживаної у статті ККУ про публічні заклики до акту агресії або збройного конфлікту неміжнародного характеру, до вимог міжнародного гуманітарного права і зміни мінімальної межі покарання за цей злочин.

ККУ також доповнюється статтями щодо воєнних злочинів стосовно особи; воєнних злочинів проти власності; воєнних злочинів, що полягають у застосуванні заборонених методів та засобів ведення війни; воєнних злочинів проти гуманітарних операцій та використання символів; воєнних злочинів проти рухомих та нерухомих цінностей, будівель та центрів, що перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

Крім того, законом вносяться зміни до ККУ, якими передбачено, що публічні заклики до вчинення акту агресії або розв’язування збройного конфлікту неміжнародного характеру, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів - караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський зазначив, що цей закон дасть змогу покарати тих, хто на Донбасі катував, вбивав українських військовослужбовців і цивільних громадян.

