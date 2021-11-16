За словами екс-очільник МЗС, міграційна криза побудована за класичною схемою, коли людей завозять чартерними рейсами та цинічно заробляють на них гроші.

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що як тільки тисячі мігрантів не зможуть потрапити з Білорусі ні до Польщі, ні до Литви, їх переправлять на український кордон.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

За словами Клімкіна, до вже існуючої енергетичної кризи додалася й міграційна криза.

"Ця криза побудована за класичною схемою - Путін тролить Європу, згадуючи міграційну кризу 15-16 років. Це завезення чартерами людей, цинічне заробляння на них грошей, оскільки брали за можливість їхати та отримати візи. Тепер їх гонять до кордону", - зазначив він.

Читайте такожУкраїна укріплює кордон з Білоруссю на тлі штучної міграційної кризи - КулебаЕкс-очільник МЗС додав, що мігранти намагалися прорватися крізь кордон, однак це їм не вдалося.

"Шо буде потім зроблено? Як тільки 16 тисяч людей не пройдуть ні на Польщу, ні на Литву, їх переправлять на наш кордон", - заявив Клімкін.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованому доставленні біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує Лукашенка у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Автор: Антоніна Доломанжи