Арестовича внесли до "Миротворця" за участь в актах гуманітарної агресії проти України й дискредитацію ЗСУ.

Олексій Арестович, який днями заявив про звільнення з Офісу президента, відреагував на появу допису про себе в базі "Миротворець".

Про це йдеться у Facebook блогера.

Він зазначив, що до 2019 року сам активно користувався базою, проте з того часу "Миротворець" почав "перетворюватися на помийку".

Арестович вважає, що з ним таким чином хочуть політично поквитатися представники влади п’ятого президента.

"У занесення мене у "Миротворець" суть порошкових проявилась у всій повноті: по-перше, використовувати державного значення речі у внутрішньополітичних розбірках; по-друге, їх вже легендарна сцикл***, оскільки, поки я був у Офісі, їхня могутня рука відповідні клавіші натискати боялась", – висловився блогер.

Арестович назвав причетних "тупими, жадібними, шкідливими сцик***": "Й думки у вас короткі-короткі, як у Буратіно. І життя вас у цьому невдовзі переконає".

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Напередодні на ресурсі "Миротворця", до якого вносять, зокрема, причетних до війни на Донбасі бойовиків, з’явився допис про Олексія Арестовича.

Автори виклали особисті дані блогера й, назвавши його "професійним провокатором", звинуватили в участі в актах гуманітарної агресії проти України та дискредитації Збройних сил.

Для підтвердження на сайті виклали скріншоти листувань блогера з користувачами у соцмережі й виступів Арестовича, у яких той різко висловлювався про військових.

Цьому передувала заява Арестовича про нібито наміри звільнитися з посади позаштатного радника глави ОП через "слабкість" чинної влади щодо затримання Порошенка. Проте на самій Банковій в коментарях ЗМІ його звільнення не підтвердили.

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