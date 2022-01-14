Серед цих принципів - підготовка нових санкцій та заклик до Росії розпочати зниження напруження.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що глави зовнішньополітичних відомств країн-членів Євросоюзу визначили десять ключових принципів стосовно Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром Європи і закордонних справ Французької Республіки Жан-Ів Ле Дріаном після неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у місті Брест (Франція).

Високий представник Євросоюзу зазначив, що ЄС готовий безпосередньо відреагувати на будь-яку агресію, але перевага надається діалогу і переговорам.

"Ми погодились, що у будь-якому випадку нинішні обставини вимагають найсильнішої єдності, і під час нашої роботи ми визначили певне число ключових елементів, які є основою рішучої об'єднаної позиції Європейського Союзу", - сказав Боррель.

Читайте такожЗеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч з ПутінимУ цьому зв'язку топ-дипломат ЄС перерахував ці десять ключових принципів.

"По-перше, ми відкидаємо спробу Росії створити сфери впливу у Європі. Не може бути переписування історії, не може бути повернення у часі. По-друге, ми підтвердили головні принципи, які підтримують європейську безпеку. Вони визначені, перш за все, у Гельсінському заключному акті, Паризькій хартії, і ми домовились їх підтримувати.

По-третє, ми знову підтвердили нашу солідарність з Україною і країнами Східної Європи, які є нашими партнерами і яким погрожує Росія", - сказав Боррель.

Він зазначив, що ЄС підтримує наявні механізми для мирного урегулювання конфліктів.

"По-четверте, ми рішуче закликаємо Росію до деескалації. По-п'яте, одночасно, коли ми закликаємо до деескалації, ми закликаємо до переговорів і діалогу. Ми знову повторюємо нашу налаштованість відреагувати на атаки проти України. Будь-яка подальша воєнна агресія проти України зустріне величезні наслідки і серйозну ціну у відповідь", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що це передбачає обмежувальні заходи, які будуть схвалені у координації з міжнародними партнерами.

"По-шосте, ми координуємо з США і НАТО. У нас відмінна взаємодія до і після кожної зустрічі", - сказав Боррель.

На його переконання, треба бути вдячними за цю взаємодію, оскільки попри певну критику, ЄС, США і НАТО залучені до процесу. За його словами, США демонструють повну налаштованість, щоб бути твердим партнером.

"По-сьоме, ми погодились ще сильніше посилити координацію з США і НАТО, та посилити співпрацю ЄС в межах ОБСЄ", - сказав Боррель.

"По-восьме, країни-члени висловлюють свою готовність брати участь у зміцненні механізму забезпечення прозорості і передбачуваності будь-якої воєнної діяльності, а також у створенні заходів зі зміцнення довіри", - наголосив Боррель.

"По-дев'яте, ми також підтримуємо перезапуск роботи із роззброєння і контролю над озброєннями", - додав він.

"І по-десяте, ми продовжимо підготовчу роботу над додатковими санкціями у тісній співпраці з країнами-однодумцями", - заявив високий представник ЄС.

За його словами, у цілому ЄС готовий до діалогу з РФ. "Але ніколи за рахунок нашої свободи, суверенітету і незалежності, а також поваги до фундаментальних цінностей", - наголосив топ-дипломат ЄС.

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".