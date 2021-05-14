Данілов вважає, що українську медицину свого часу довели до такого стану, що навіть в Білорусі вона краща, Козак та його однопартійці з ОПЗЖ.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов шкодує, що підозрюваний у державній зраді народний депутат з "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак лікується в Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу по завершенню засідання РБНО.

Читайте такожМедведчук розповів, де зараз перебуває його соратник Козак

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде РБНО добиватися екстрадиції Козака в Україну з Білорусі, де він за словами Віктора Медведчука, зараз лікується, Данілов сказав: "Якщо людина перебуває на лікуванні в Білорусі, то мені дуже шкода. Я розумію лікування в якійсь іншій країні. Я вважаю, що коли в нас медицина доведена до такого стану, що треба лікуватися у Білорусі, то мені шкода Козака і тих людей, які працювали в той час і довели до такого стану медицину".

"А це (щодо екстрадиції Козака в Україну – УНІАН) питання до правоохоронних органів. Коли повернеться пан Козак, а я вважаю, що він обов’язково повернеться, бо він є громадянином України, якщо раптом не виявиться у нього паспорт громадянина якоїсь іншої держави, і до того він ще є народним депутатом", додав секретар РНБО.

Підозра для Медведчука й Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь" ("Луч").

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета й іншими процесуальними обов'язками.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк