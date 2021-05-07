Глава держави детально поінформував міністрів про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський та міністри закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, Нідерландів Стеф Блок та Люксембургу Жан Ассельборн висловили спільну думку щодо неприпустимості нарощення військ Російської Федерації поблизу кордону України, оскільки вони становлять загрозу для загальноєвропейської безпеки та стабільності.

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Як передає прес-служба Офісу президента, сьогодні в Києві глава Української держави провів зустріч з Вільмес, Блоком та Ассельборном.

Зокрема, глава держави подякував міністрам за те, що вони за власною ініціативою розпочали свій візит в Україну з поїздки на Донбас.

"Я думаю, що важливо не на словах знати, що там відбувається, а побачити все на власні очі. Знаю, що ви були в місті Щастя Луганської області. Ви самі бачили, як ми ставимося до Донбасу. Ми вкладаємо гроші в інфраструктуру", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що важливо не лише розв'язувати питання деокупації тимчасово окупованої території Донбасу, а й робити так, щоб ті, хто мешкають на цій території, перетинають контактну лінію, "почувалися людьми".

Глава держави детально поінформував міністрів про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру.

Високопосадовці країн Бенілюксу позитивно оцінили послідовне дотримання Україною перемир’я на Донбасі.

Президент окремо оцінив незмінну позицію країн Бенілюксу на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також практичну допомогу у підтриманні національної безпеки.

У зв’язку з нарощенням РФ збройних сил на кордонах України співрозмовники висловили спільну думку щодо неприпустимості таких дій, адже вони становлять загрозу для загальноєвропейської безпеки та стабільності.

Зеленський закликав країни Бенілюксу підтримати євроінтеграційні прагнення Української держави, зокрема шляхом підписання декларацій щодо європейської перспективи України.

Учасники зустрічі також обговорили питання "Кримської платформи". Глава держави підтвердив запрошення керівництву Бельгії, Нідерландів та Люксембургу взяти участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" 23-24 серпня у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня 2020 року Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні він заявляв, що створення "Кримської платформи" вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Довідка УНІАН. У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що РФ з десятків тисяч військових, які розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

Крім того, з 24 квітня Росія закривала для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

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Автор: Костянтин Гончаров