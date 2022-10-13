Президент наголосив, що це політичний сигнал усім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію, – немає про що говорити.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на визнання Парламентською асамблеєю Ради Європи російського режиму терористичним.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Маємо потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний в Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це політичний сигнал. Сигнал усім державам – членам Ради Європи й усім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію та розвʼязала найстрашнішу за 80 років війну в Європі, – немає про що говорити", - зазначив президент.

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Він підкреслив, що буде створено спеціальний трибунал щодо злочинів Росії в Україні.

"Ми забезпечимо роботу спеціального компенсаційного механізму, щоб Росія своїми активами відповіла за цю війну", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що світ бачить, що відбувається, та знає ціну тому фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів.

"143 держави – члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території. Це на сьогодні рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але я вірю, що буде більше", - сказав він.

Росія в ПАРЄ - що передувало

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій вперше визнає російський режим терористичним.

Також ПАРЄ закликала країни-учасниці Ради Європи надати Україні системи протиповітряної оборони.

Голова делегації України в ПАРЄ також нагадала, що наразі Рада Європи – єдина міжнародна організація, яка вигнала Росію за її агресію проти України зі своїх лав.

Нагадаємо, у квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з анексією Криму.

У зв'язку з цим Росія не платила внески до Ради Європи з червня 2017 року. Такі дії Росії чимало членів ПАРЄ і політиків назвали шантажем.

У червні 2019 року ПАРЄ прийняла рішення, що дозволили росіянам повернутися до роботи в Асамблеї. Україна неодноразово вимагала припинити членство РФ в Раді Європи і в ПАРЄ.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у Раді Європи запустили процедуру виключення Росії. Пізніше Комітет міністрів Ради Європи зупинив членство РФ.

15 березня члени Парламентської асамблеї Ради Європи прийняли рішення про виключення Російської Федерації, яка перед голосуванням встигла заявити, що покидає організацію нібито самостійно. Ніхто не проголосував проти.

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